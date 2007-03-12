» » Alcatel выпускает первую бюджетную модель смартфона
Раздел: Технологии  
0

Alcatel выпускает первую бюджетную модель смартфона

Alcatel выпускает первую бюджетную модель смартфонаЦена смартфона будет составлять 200 долларов.

Компания Alcatel, по-видимому, не намеревается отставать от своих конкурентов в бюджетном сегменте мобильных устройств – сегодня поступила официальная информация о том, что компания запускает пять новых устройств бюджетного класса, два из которых привлекли особенное внимание партнеров и потенциальных пользователей. Речь идет о моделях Alcatel 1X и 3V, которые по своим совокупным характеристикам, стоимости, стилевому исполнению и функционалу могут в принципе посоревноваться со многими аналогичными бюджетными устройства текущего года. В особенности же интересной кажется модель 1X, которая будет функционировать на оболочке Android Go.

Данная оболочка была разработана компанией Google специально для мобильных устройств бюджетного класса с не слишком сильным железом – в ней проведено множество твиков и оптимизаций, с целью сокращения потребления энергии и ресурсов. Модели 1X и 3V будут запущены в продажу в США уже через пару дней. Известно, что стоимость модели 1X будет составлять около ста долларов США, что по меркам бюджетного сегмента очень даже неплохо. Некоторые аналитики уже отозвались о данной модели в положительном ключе, по достоинству оценив приятный дизайн и беспроблемный функционал устройства.

Читайте также: Старт продаж смартфона Alcatel Idol 4 Pro вновь перенесли

Дисплей размером в 5.3 дюйма с разрешением 960×480 точек как нельзя лучше подходить для такого устройства, которое также порадует потенциальных пользователей сканером отпечатков пальцев на задней стороне – это уже действительно не может не удивлять, так как в бюджетных смартфонах такое встретишь нечасто. Впрочем, об остальных деталях остается дожидаться подтвержденной информации.

Что касается модели 3V, то она будет несколько дороже 1X, обладая стоимостью приблизительно в 200 долларов – однако столь существенно повышение цены соотносится и с повышением функционала устройства. Alcatel стремится предоставить высокий уровень комфорта и производительности всем категориям пользователей, так что сотрудничество с компанией Google в контексте новой оболочки Android Go является действительно многообещающим результатом.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Alcatel, смартфон

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:24 » Автор: Едгар Букмирза
     564
     0

Похожие новости по теме

Alcatel показала шесть новых бюджетных смартфонов Alcatel показала шесть новых бюджетных смартфонов

Устройства будут работать на базе Android Go.

Alcatel анонсировал партию новых смартфонов Alcatel анонсировал партию новых смартфонов

Французская компания планирует захватить рынок смартфонов среднего сегмента.

Старт продаж смартфона Alcatel Idol 4 Pro вновь перенесли Старт продаж смартфона Alcatel Idol 4 Pro вновь перенесли

Причины отсрочки неизвестны и производитель не дает комментариев на этот счет

Представлены флагманы Alcatel Idol 4S и Idol 4 Представлены флагманы Alcatel Idol 4S и Idol 4

Устройства получили корпуса с металлическими боковыми панелями и стеклянными вставками.

Новый флагманский смартфон Alcatel будет комплектоваться умным браслетом Boom Band Новый флагманский смартфон Alcatel будет комплектоваться умным браслетом Boom Band

Флагманская модель смартфона под названием OneTouch Idol X+ будет стоить 330 долларов.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх