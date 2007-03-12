Alcatel выпускает первую бюджетную модель смартфона

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Компания Alcatel, по-видимому, не намеревается отставать от своих конкурентов в бюджетном сегменте мобильных устройств – сегодня поступила официальная информация о том, что компания запускает пять новых устройств бюджетного класса, два из которых привлекли особенное внимание партнеров и потенциальных пользователей. Речь идет о моделях Alcatel 1X и 3V, которые по своим совокупным характеристикам, стоимости, стилевому исполнению и функционалу могут в принципе посоревноваться со многими аналогичными бюджетными устройства текущего года. В особенности же интересной кажется модель 1X, которая будет функционировать на оболочке Android Go.Данная оболочка была разработана компанией Google специально для мобильных устройств бюджетного класса с не слишком сильным железом – в ней проведено множество твиков и оптимизаций, с целью сокращения потребления энергии и ресурсов. Модели 1X и 3V будут запущены в продажу в США уже через пару дней. Известно, что стоимость модели 1X будет составлять около ста долларов США, что по меркам бюджетного сегмента очень даже неплохо. Некоторые аналитики уже отозвались о данной модели в положительном ключе, по достоинству оценив приятный дизайн и беспроблемный функционал устройства.Дисплей размером в 5.3 дюйма с разрешением 960×480 точек как нельзя лучше подходить для такого устройства, которое также порадует потенциальных пользователей сканером отпечатков пальцев на задней стороне – это уже действительно не может не удивлять, так как в бюджетных смартфонах такое встретишь нечасто. Впрочем, об остальных деталях остается дожидаться подтвержденной информации.Что касается модели 3V, то она будет несколько дороже 1X, обладая стоимостью приблизительно в 200 долларов – однако столь существенно повышение цены соотносится и с повышением функционала устройства. Alcatel стремится предоставить высокий уровень комфорта и производительности всем категориям пользователей, так что сотрудничество с компанией Google в контексте новой оболочки Android Go является действительно многообещающим результатом.