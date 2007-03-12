Android или iOS: эксперт рассказал, какая система более безопасна

Новые обновления делают андроид практически идеальным.



Глава безопасности Android Дэвид Клейдермахер заявил, что мобильная операционная система от Google такая же безопасная, как iOS.

По его словам, в 2017 году был сделан "значительный шаг вперед".



Об этом пишет



-Безопасность Android сделала значительный шаг вперед в 2017 году, и многие из наших мер защиты теперь лучшие в отрасли. Android теперь также защищен, как и его конкуренты, – подчеркнул Клейдермахер.



Система, считает представитель Google, не хуже защищена благодаря таким технологиям, как "Google Play Защита" (Play Protect), которая периодически сканирует как содержимое магазина, так и сам смартфон. Кроме того, Android – это проект с открытым кодом, а глобальное сообщество разработчиков помогает быстрее обнаруживать и исправлять ошибки.



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В отчете Google говорится, что подход с открытым исходным кодом Android может быть более безопасным, чем закрытый код Apple.



Клейдермахер также заявил, что компании Apple гораздо проще обеспечить безопасность своих пользователей, но следовать ее пути они не намерены. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Глава безопасности Android Дэвид Клейдермахер заявил, что мобильная операционная система от Google такая же безопасная, как iOS.По его словам, в 2017 году был сделан "значительный шаг вперед".Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info -Безопасность Android сделала значительный шаг вперед в 2017 году, и многие из наших мер защиты теперь лучшие в отрасли. Android теперь также защищен, как и его конкуренты, – подчеркнул Клейдермахер.Система, считает представитель Google, не хуже защищена благодаря таким технологиям, как "Google Play Защита" (Play Protect), которая периодически сканирует как содержимое магазина, так и сам смартфон. Кроме того, Android – это проект с открытым кодом, а глобальное сообщество разработчиков помогает быстрее обнаруживать и исправлять ошибки.В отчете Google говорится, что подход с открытым исходным кодом Android может быть более безопасным, чем закрытый код Apple.Клейдермахер также заявил, что компании Apple гораздо проще обеспечить безопасность своих пользователей, но следовать ее пути они не намерены.



