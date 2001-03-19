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Раздел: Технологии  
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В рекламе iPhone X показали ошибку iOS 11

В рекламе iPhone X показали ошибку iOS 11В рекламе показали проблемы с анимацией.

Apple сняла в рекламе разблокировки iPhone X с помощью Face ID небольшую ошибку анимации.

В конце рекламного ролика iPhone X текстовое сообщение iMessage выходит за рамки диалогового окна, хотя текст должен оставаться внутри него, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Данную проблему нельзя назвать критичной, но крайне странно, что Apple пропустила этот момент в своей рекламе.

Один из авторов сайта 9to5Mac, Бенджамин Майо, написал, что был сильно удивлен "что это будет использовано для рекламы", тем более, что баг был замечен еще несколько месяцев назад, и Бенджамин сам подавал отчет об этой ошибке в Apple.

"iOS 11 работает так же неправильно, как когда-то iOS 7. Новые выпадения кадров теперь раздражают больше, чем когда-либо", - говорит исследователь ПО Крис Пирильо в открытом письме руководителю Apple по разработке программного обеспечения Крейгу Федериги.

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По словам журналистов The Verge есть признаки того, что Apple, наконец, собирается сосредоточиться на надежности и производительности в iOS 12, вместо внедрения новых функций. В отчетах говорится, что Apple задерживает некоторые крупные дополнения iOS и планирует исправить ошибки своего программного обеспечения.

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 Теги: Apple, iPhone X, видео

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Сегодня, 09:52 » Автор: Богдан Процив
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