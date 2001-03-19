Раздел: Технологии
В рекламе iPhone X показали ошибку iOS 11
В рекламе показали проблемы с анимацией.
Apple сняла в рекламе разблокировки iPhone X с помощью Face ID небольшую ошибку анимации.
В конце рекламного ролика iPhone X текстовое сообщение iMessage выходит за рамки диалогового окна, хотя текст должен оставаться внутри него, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Данную проблему нельзя назвать критичной, но крайне странно, что Apple пропустила этот момент в своей рекламе.
Один из авторов сайта 9to5Mac, Бенджамин Майо, написал, что был сильно удивлен "что это будет использовано для рекламы", тем более, что баг был замечен еще несколько месяцев назад, и Бенджамин сам подавал отчет об этой ошибке в Apple.
"iOS 11 работает так же неправильно, как когда-то iOS 7. Новые выпадения кадров теперь раздражают больше, чем когда-либо", - говорит исследователь ПО Крис Пирильо в открытом письме руководителю Apple по разработке программного обеспечения Крейгу Федериги.
Читайте также: LG готовит смартфон-раскладушку начального уровня
По словам журналистов The Verge есть признаки того, что Apple, наконец, собирается сосредоточиться на надежности и производительности в iOS 12, вместо внедрения новых функций. В отчетах говорится, что Apple задерживает некоторые крупные дополнения iOS и планирует исправить ошибки своего программного обеспечения.
Apple сняла в рекламе разблокировки iPhone X с помощью Face ID небольшую ошибку анимации.
В конце рекламного ролика iPhone X текстовое сообщение iMessage выходит за рамки диалогового окна, хотя текст должен оставаться внутри него, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Данную проблему нельзя назвать критичной, но крайне странно, что Apple пропустила этот момент в своей рекламе.
Один из авторов сайта 9to5Mac, Бенджамин Майо, написал, что был сильно удивлен "что это будет использовано для рекламы", тем более, что баг был замечен еще несколько месяцев назад, и Бенджамин сам подавал отчет об этой ошибке в Apple.
"iOS 11 работает так же неправильно, как когда-то iOS 7. Новые выпадения кадров теперь раздражают больше, чем когда-либо", - говорит исследователь ПО Крис Пирильо в открытом письме руководителю Apple по разработке программного обеспечения Крейгу Федериги.
Читайте также: LG готовит смартфон-раскладушку начального уровня
По словам журналистов The Verge есть признаки того, что Apple, наконец, собирается сосредоточиться на надежности и производительности в iOS 12, вместо внедрения новых функций. В отчетах говорится, что Apple задерживает некоторые крупные дополнения iOS и планирует исправить ошибки своего программного обеспечения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
520
0
Оставьте свой комментарий