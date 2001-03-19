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Раздел: Технологии  
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Meizu выпустит смартфоны на Snapdragon

Meizu выпустит смартфоны на SnapdragonЛинейка станет развитием смартфонов Meizu 15.

Основатель Meizu Хуан Чжан заявил, что уже в августе состоится премьера флагманских смартфонов Meizu 16.

По его словам, Meizu 16 продемонстрирует "полностью цифровой подход", пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Серия Meizu 16, как заявил Хуан Чжан, дебютирует в августе 2018 года. Остальная информация о гаджетах остается в секрете.

По слухам, смартфон Meizu 16 получит процессор Snapdragon 845. Также Meizu 16 получит 6 / 8 Гб ОЗУ, 64 / 128 Гб встроенной памяти. По предварительным данным, кроме Meizu 16 в линейку войдут модели 16 Lite и 16 Plus.

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Линейка станет развитием смартфонов Meizu 15, которые должны представить уже в апреле. Хуан Чжан отметил, что апрельские новинки станут "продуктами, к которым пользователи захотят вернуться в течение долгих лет". Известно также, что младшие 15 и 15 Lite оснастят процессорами Snapdragon 600-й серии.
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 Теги: Meizu, Snapdragon, смартфоны

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Сегодня, 11:31 » Автор: Богдан Процив
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