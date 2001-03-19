Раздел: Технологии
Meizu выпустит смартфоны на Snapdragon
Линейка станет развитием смартфонов Meizu 15.
Основатель Meizu Хуан Чжан заявил, что уже в августе состоится премьера флагманских смартфонов Meizu 16.
По его словам, Meizu 16 продемонстрирует "полностью цифровой подход", пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Серия Meizu 16, как заявил Хуан Чжан, дебютирует в августе 2018 года. Остальная информация о гаджетах остается в секрете.
По слухам, смартфон Meizu 16 получит процессор Snapdragon 845. Также Meizu 16 получит 6 / 8 Гб ОЗУ, 64 / 128 Гб встроенной памяти. По предварительным данным, кроме Meizu 16 в линейку войдут модели 16 Lite и 16 Plus.
Читайте также: Apple впервые создала собственный дисплей
Линейка станет развитием смартфонов Meizu 15, которые должны представить уже в апреле. Хуан Чжан отметил, что апрельские новинки станут "продуктами, к которым пользователи захотят вернуться в течение долгих лет". Известно также, что младшие 15 и 15 Lite оснастят процессорами Snapdragon 600-й серии.
Основатель Meizu Хуан Чжан заявил, что уже в августе состоится премьера флагманских смартфонов Meizu 16.
По его словам, Meizu 16 продемонстрирует "полностью цифровой подход", пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Серия Meizu 16, как заявил Хуан Чжан, дебютирует в августе 2018 года. Остальная информация о гаджетах остается в секрете.
По слухам, смартфон Meizu 16 получит процессор Snapdragon 845. Также Meizu 16 получит 6 / 8 Гб ОЗУ, 64 / 128 Гб встроенной памяти. По предварительным данным, кроме Meizu 16 в линейку войдут модели 16 Lite и 16 Plus.
Читайте также: Apple впервые создала собственный дисплей
Линейка станет развитием смартфонов Meizu 15, которые должны представить уже в апреле. Хуан Чжан отметил, что апрельские новинки станут "продуктами, к которым пользователи захотят вернуться в течение долгих лет". Известно также, что младшие 15 и 15 Lite оснастят процессорами Snapdragon 600-й серии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
270
0
Оставьте свой комментарий