Раздел: Технологии
Создан самый маленький в мире компьютер
Компьютер сможет выполнять базовые задачи искусственного интеллекта.
Американская электронная корпорация IBM представила самый маленький в мире компьютер. Процессор этой машины меньше кристаллика соли.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Вычислительная мощность процессора – x86 1990 года. Это немного, но даже при таких показателях устройство сможет контролировать, анализировать и даже обрабатывать данные и будет состоять из "нескольких сотен тысяч транзисторов".
Компьютер работает на блокчейне. Поэтому он может стать источником данных для блоков приложений, помогая отслеживать отгрузку товаров, выявлять недостатки и тому подобное.
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Правда, когда компания наладит серийное производство таких товаров – пока неизвестно. Сейчас его прототип на стадии тестирования.
Американская электронная корпорация IBM представила самый маленький в мире компьютер. Процессор этой машины меньше кристаллика соли.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Вычислительная мощность процессора – x86 1990 года. Это немного, но даже при таких показателях устройство сможет контролировать, анализировать и даже обрабатывать данные и будет состоять из "нескольких сотен тысяч транзисторов".
Компьютер работает на блокчейне. Поэтому он может стать источником данных для блоков приложений, помогая отслеживать отгрузку товаров, выявлять недостатки и тому подобное.
Читайте также: Создан самый маленький снеговик в мире
Правда, когда компания наладит серийное производство таких товаров – пока неизвестно. Сейчас его прототип на стадии тестирования.
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