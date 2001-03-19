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Раздел: Технологии  
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Создан самый маленький в мире компьютер

Создан самый маленький в мире компьютерКомпьютер сможет выполнять базовые задачи искусственного интеллекта.

Американская электронная корпорация IBM представила самый маленький в мире компьютер. Процессор этой машины меньше кристаллика соли.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Вычислительная мощность процессора – x86 1990 года. Это немного, но даже при таких показателях устройство сможет контролировать, анализировать и даже обрабатывать данные и будет состоять из "нескольких сотен тысяч транзисторов".

Компьютер работает на блокчейне. Поэтому он может стать источником данных для блоков приложений, помогая отслеживать отгрузку товаров, выявлять недостатки и тому подобное.

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Правда, когда компания наладит серийное производство таких товаров – пока неизвестно. Сейчас его прототип на стадии тестирования.

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 Теги: Компьютер, искусственный интеллект

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Сегодня, 18:28 » Автор: Едгар Букмирза
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