Раздел: Технологии
Эксперты назвали самые распространённые причины поломки смартфонов
Эксперты дали советы касательно использования смартфона.
Выяснилось, что зачастую главным виновником сломанного гаджета является сам владелец, нарушающий правила его эксплуатации.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.ru.
Главной причиной поломки смартфона оказывается его падение на твердую поверхность, отметили эксперты. Следствием этого, даже при отсутствии видимых повреждений, является выход из строя таке называемого «северного» моста, отвечающего за оперативную память и процессор.
Второе место получили трещины дисплея устройства, нарушающие работу его функций. Далее по рейтингу поломок следует выходящий из строя динамик, слабо защищенный от всевозможных вредных воздействий.
Четвертыми в топе оказались всевозможные вирусы, провоцирующие перегрев процессора, когда работает слишком большое количество приложений.
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Эксперты дали несколько советов, позволяющих избежать проблем с ломающимся устройством. Во-первых, необходимо приобрести для него специальный чехол, защищающий корпус и дисплей от повреждений. Во-вторых, нежелательно класть его в незакрывающийся карман, поскольку гаджет может легко выпасть.
Выяснилось, что зачастую главным виновником сломанного гаджета является сам владелец, нарушающий правила его эксплуатации.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.ru.
Главной причиной поломки смартфона оказывается его падение на твердую поверхность, отметили эксперты. Следствием этого, даже при отсутствии видимых повреждений, является выход из строя таке называемого «северного» моста, отвечающего за оперативную память и процессор.
Второе место получили трещины дисплея устройства, нарушающие работу его функций. Далее по рейтингу поломок следует выходящий из строя динамик, слабо защищенный от всевозможных вредных воздействий.
Четвертыми в топе оказались всевозможные вирусы, провоцирующие перегрев процессора, когда работает слишком большое количество приложений.
Читайте также: Ученые назвали самые распространенные причины ДТП
Эксперты дали несколько советов, позволяющих избежать проблем с ломающимся устройством. Во-первых, необходимо приобрести для него специальный чехол, защищающий корпус и дисплей от повреждений. Во-вторых, нежелательно класть его в незакрывающийся карман, поскольку гаджет может легко выпасть.
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