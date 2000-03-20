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Раздел: Технологии  
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Американская корпорация назвала технологии, которые изменят жизнь людей

Американская корпорация назвала технологии, которые изменят жизнь людейIBM ежегодно готовят прогноз развития инноваций.

IBM перечислила те технологии, которые способны изменить нашу жизнь в ближайшие пять лет. Среди них независимый искусственный интеллект, блокчейн, квантовые вычисления и роботы-микроскопы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на popmech.ru.

Специалисты компании IBM представили список тех технологий, развитие которых способно изменить жизнь человечества в следующие пять лет. Такими технологиями можно считать квантовые вычисления, роботов-микроскопов, независимый искусственный разум и блокчейн. Если будут совершенствоваться технологии производства микроскопирующих нано-роботов, которые при помощи искусственного интеллекта будут отлеживать состояние мирового океана, то можно будет контролировать уровень загрязнения воды.

В том случае, если удастся создать в достаточной мере непредвзятый искусственный интеллект, то это позволит усовершенствовать большое количество современных технологий. Развитие системы блокчейн позволит скрывать данные пользователей в еще более сложных структурах, а, следовательно, сможет обеспечить большую конфиденциальность.

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Немаловажным элементом будущего могут стать и квантовые вычисления – в скором времени эта область знаний станет обязательной к изучению для всех, кто связан с работой на вычислительной технике.
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 Теги: IBM, технологии, инновации

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Вчера, 23:20 » Автор: Едгар Букмирза
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