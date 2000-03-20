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Раздел: Технологии  
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В Индии девушку убил смартфон

В Индии девушку убил смартфонВ результате взрыва девушка потеряла сознание.

В деревне Керьякани (Индия) 18-летняя Ума Орам погибла из-за смартфона, который взорвался во время разговора.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

Девушка подключила устройство к зарядке и говорила со своим родственником, вскоре телефон взорвался прямо в ее руках.

Она получила несколько ранений: были повреждены рука, нога и грудная клетка.

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Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли спасти Уму – она скончалась по дороге в больницу.
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 Теги: смартфон, Индия

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Вчера, 23:56 » Автор: Едгар Букмирза
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