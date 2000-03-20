Раздел: Технологии
В Индии девушку убил смартфон
В результате взрыва девушка потеряла сознание.
В деревне Керьякани (Индия) 18-летняя Ума Орам погибла из-за смартфона, который взорвался во время разговора.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
Девушка подключила устройство к зарядке и говорила со своим родственником, вскоре телефон взорвался прямо в ее руках.
Она получила несколько ранений: были повреждены рука, нога и грудная клетка.
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Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли спасти Уму – она скончалась по дороге в больницу.
В деревне Керьякани (Индия) 18-летняя Ума Орам погибла из-за смартфона, который взорвался во время разговора.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
Девушка подключила устройство к зарядке и говорила со своим родственником, вскоре телефон взорвался прямо в ее руках.
Она получила несколько ранений: были повреждены рука, нога и грудная клетка.
Читайте также: В Индии леопард убил и съел двух детей
Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли спасти Уму – она скончалась по дороге в больницу.
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