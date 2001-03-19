Раздел: Технологии
Роскомнадзор обещает заблокировать Telegram
При неисполнении требований доступ к ресурсам Telegram будет ограничен.
Роскомнадзор грозит заблокировать Telegram после 15 дней, если мессенджер не предоставит ключи для дешифровки сообщений пользователей. Об этом говорится на сайте российского ведомства.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"Telegram Messenger Limited Liability Partnership не предоставил в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принятых, переданных, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений", - говорится в сообщении.
Напомним, в 2016 году российский закон "О противодействии терроризму" предусматривал обязать "организаторов распространения информации" в Интернете предоставлять ключи для декодирования сообщений пользователей.
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Мессенджер Telegram заявлял, что не может подчиниться требованию ФСБ России и передать ключи для дешифровки сообщений пользователей потому, что нарушит тайну частной переписки.
Роскомнадзор грозит заблокировать Telegram после 15 дней, если мессенджер не предоставит ключи для дешифровки сообщений пользователей. Об этом говорится на сайте российского ведомства.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"Telegram Messenger Limited Liability Partnership не предоставил в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принятых, переданных, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений", - говорится в сообщении.
Напомним, в 2016 году российский закон "О противодействии терроризму" предусматривал обязать "организаторов распространения информации" в Интернете предоставлять ключи для декодирования сообщений пользователей.
Читайте также: Яркая карикатура на интернет-запреты Кремля
Мессенджер Telegram заявлял, что не может подчиниться требованию ФСБ России и передать ключи для дешифровки сообщений пользователей потому, что нарушит тайну частной переписки.
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