Раздел: Технологии
Оружие будущего: США испытают лазерное оружие на истребителях
Установка поражает воздушные цели в полете.
Летом 2018 года Пентагон начнет испытания лазера, который установят на истребителе F-15.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.
Лазерную систему мощностью 50 киловатт установят на самолете, чтобы проверить ее возможности по уничтожению беспилотников и крылатых ракет.
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Мы начнем испытания этим летом, а полетные испытания – летом следующего года. Есть некоторые технические проблемы, которые еще нужно решить. Они, в основном, касаются размеров, веса и мощности, – рассказал заместитель помощника министра ВВС по науке, технологиям и инженерно-техническим разработкам Джефф Стэнли.
Летом 2018 года Пентагон начнет испытания лазера, который установят на истребителе F-15.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.
Лазерную систему мощностью 50 киловатт установят на самолете, чтобы проверить ее возможности по уничтожению беспилотников и крылатых ракет.
Читайте также: Армия США испытала лазерное оружие, сбивающее дроны. Видео
Мы начнем испытания этим летом, а полетные испытания – летом следующего года. Есть некоторые технические проблемы, которые еще нужно решить. Они, в основном, касаются размеров, веса и мощности, – рассказал заместитель помощника министра ВВС по науке, технологиям и инженерно-техническим разработкам Джефф Стэнли.
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