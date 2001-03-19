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Раздел: Технологии  
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Оружие будущего: США испытают лазерное оружие на истребителях

Установка поражает воздушные цели в полете.

Летом 2018 года Пентагон начнет испытания лазера, который установят на истребителе F-15.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.

Лазерную систему мощностью 50 киловатт установят на самолете, чтобы проверить ее возможности по уничтожению беспилотников и крылатых ракет.

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Мы начнем испытания этим летом, а полетные испытания – летом следующего года. Есть некоторые технические проблемы, которые еще нужно решить. Они, в основном, касаются размеров, веса и мощности, – рассказал заместитель помощника министра ВВС по науке, технологиям и инженерно-техническим разработкам Джефф Стэнли.
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 Теги: США, Оружие, лазер

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Сегодня, 20:35 » Автор: Едгар Букмирза
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