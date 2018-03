World of Tanks получила крупнейшее обновление в истории игры

Компания Wargaming объявила о выходе самого масштабного обновления за время существования World of Tanks для PC. Так, World of Tanks перешла на новый графический движок Core, сообщается на официальном сайте игры.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на maximum.fm «World of Tanks полностью переработана в техническом плане. Она все еще сохраняет черты прошлых версий, однако выглядит совершенно иначе: более четкая и сочная картинка, более высокое разрешение и детализированные изображения. А музыкальное сопровождение теперь меняется в зависимости от того, как развивается бой», — сообщают разработчики.Официальным техническим партнером обновления 1.0 стала компания Intel. Партнерство позволило привести World of Tanks в соответствие с современными технологическими стандартами.«Core — внутренняя разработка, заточенная конкретно под требования Танков. Вдобавок ко всему, она позволит в будущем делать полезные технологические надстройки. Движок Core использует современную технологию обработки и рендеринга графического контента. В сочетании с востребованными технологиями Havok® Destruction и Global Illumination он позволяет добиться поистине фотореалистичного изображения», — рассказывают создатели игры.Судя по словам разработчиков, они обновили все элементы каждой из 29 карт игры. Программисты планировали «добиться максимальной глубины, красоты и реалистичности локаций, на которых развернутся бои».