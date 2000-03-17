Раздел: Технологии
Появился рендер Samsung Galaxy Note 9
Гаджет должен получить тройную камеру и сканер отпечатков пальцев, интегрированный в экран.
В Сети было опубликовано новое изображение будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy Note9. Ожидается, что гаджет получит тройную камеру и сканер отпечатков пальцев, интегрированный в экран. Рендер был опубликован в китайской соцсети Weibo, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Эксперты имеют определенные сомнения относительно подлинности данного рендера. И тем не менее, ключевую информацию, известную о смартфоне, он подтверждает.
Также предполагается, что новинка получит экран с еще меньшими рамками, нежели у своего предшественника Galaxy S9.
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Наличие тройной камеры пока не подтверждено. И тем не менее, данную технологию уже успешно реализовала Huawei в своем смартфоне P20.
В Сети было опубликовано новое изображение будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy Note9. Ожидается, что гаджет получит тройную камеру и сканер отпечатков пальцев, интегрированный в экран. Рендер был опубликован в китайской соцсети Weibo, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Эксперты имеют определенные сомнения относительно подлинности данного рендера. И тем не менее, ключевую информацию, известную о смартфоне, он подтверждает.
Также предполагается, что новинка получит экран с еще меньшими рамками, нежели у своего предшественника Galaxy S9.
Читайте также: Представлен смартфон Meizu E3 с 6 ГБ оперативной памяти
Наличие тройной камеры пока не подтверждено. И тем не менее, данную технологию уже успешно реализовала Huawei в своем смартфоне P20.
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