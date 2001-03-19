Раздел: Технологии
Китайского производителя смартфонов заподозрили в шпионаже
Оборудование Huawei использовалось в системе 5G в Канаде.
Канаде надо очень осмотрительно относиться к сотрудничеству с китайской телекоммуникационной компанией Huawei, поскольку она может быть задействована в государственном шпионаже.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukrinform.ru.
Такое мнение в интервью "The Globe and Mail" выразил бывший председатель Канадской службы безопасности и разведки Вард Элкок.
"Я очень хорошо понимаю, как работают службы электронной разведки, правила, которыми они руководствуются, и какие операции они проводят, поэтому я бы не хотел, чтобы оборудование Huawei использовалось в системе 5G в Канаде", - сказал Элкок.
Его поддержал и бывший председатель Центра безопасности коммуникаций - канадской спецслужбы, ответственной за радиоэлектронную разведку, - Джон Адамс. "Я бы был очень осторожен с Huawei. Меня вовсе не удивляет, что американцы обеспокоены в отношении этого производителя, особенно по поводу того, что он может делать в 5G", - сказал Адамс.
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В свою очередь, в правительстве Канады заверили, что знают об обеспокоенности, но пока не видят никаких угроз безопасности канадцев со стороны Huawei. "Правительство Канады знает об обеспокоенности и очень серьезно относится к безопасности критической инфраструктуры. Канадцы могут быть уверены, что правительство тщательным образом мониторит угрозы безопасности и принимает меры для защиты канадских систем", - заверили в министерстве общественной безопасности Канады.
Канаде надо очень осмотрительно относиться к сотрудничеству с китайской телекоммуникационной компанией Huawei, поскольку она может быть задействована в государственном шпионаже.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukrinform.ru.
Такое мнение в интервью "The Globe and Mail" выразил бывший председатель Канадской службы безопасности и разведки Вард Элкок.
"Я очень хорошо понимаю, как работают службы электронной разведки, правила, которыми они руководствуются, и какие операции они проводят, поэтому я бы не хотел, чтобы оборудование Huawei использовалось в системе 5G в Канаде", - сказал Элкок.
Его поддержал и бывший председатель Центра безопасности коммуникаций - канадской спецслужбы, ответственной за радиоэлектронную разведку, - Джон Адамс. "Я бы был очень осторожен с Huawei. Меня вовсе не удивляет, что американцы обеспокоены в отношении этого производителя, особенно по поводу того, что он может делать в 5G", - сказал Адамс.
Читайте также: Huawei обвинили в шпионаже за пользователями
В свою очередь, в правительстве Канады заверили, что знают об обеспокоенности, но пока не видят никаких угроз безопасности канадцев со стороны Huawei. "Правительство Канады знает об обеспокоенности и очень серьезно относится к безопасности критической инфраструктуры. Канадцы могут быть уверены, что правительство тщательным образом мониторит угрозы безопасности и принимает меры для защиты канадских систем", - заверили в министерстве общественной безопасности Канады.
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