» » Китайского производителя смартфонов заподозрили в шпионаже
Раздел: Технологии  
0

Китайского производителя смартфонов заподозрили в шпионаже

Китайского производителя смартфонов заподозрили в шпионажеОборудование Huawei использовалось в системе 5G в Канаде.

Канаде надо очень осмотрительно относиться к сотрудничеству с китайской телекоммуникационной компанией Huawei, поскольку она может быть задействована в государственном шпионаже.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukrinform.ru.

Такое мнение в интервью "The Globe and Mail" выразил бывший председатель Канадской службы безопасности и разведки Вард Элкок.

"Я очень хорошо понимаю, как работают службы электронной разведки, правила, которыми они руководствуются, и какие операции они проводят, поэтому я бы не хотел, чтобы оборудование Huawei использовалось в системе 5G в Канаде", - сказал Элкок.

Его поддержал и бывший председатель Центра безопасности коммуникаций - канадской спецслужбы, ответственной за радиоэлектронную разведку, - Джон Адамс. "Я бы был очень осторожен с Huawei. Меня вовсе не удивляет, что американцы обеспокоены в отношении этого производителя, особенно по поводу того, что он может делать в 5G", - сказал Адамс.

Читайте также: Huawei обвинили в шпионаже за пользователями

В свою очередь, в правительстве Канады заверили, что знают об обеспокоенности, но пока не видят никаких угроз безопасности канадцев со стороны Huawei. "Правительство Канады знает об обеспокоенности и очень серьезно относится к безопасности критической инфраструктуры. Канадцы могут быть уверены, что правительство тщательным образом мониторит угрозы безопасности и принимает меры для защиты канадских систем", - заверили в министерстве общественной безопасности Канады.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Huawei, 5G

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:33 » Автор: Едгар Букмирза
     1108
     1

Похожие новости по теме

Американские спецслужбы выступили против смартфонов Huawei Американские спецслужбы выступили против смартфонов Huawei

Компании Huawei никак не удается проникнуть на прибыльный американский рынок смартфонов.

Huawei обвинили в шпионаже за пользователями Huawei обвинили в шпионаже за пользователями

Власти США заявили о сотрудничестве Huawei с китайским правительством.

Huawei представила новый смартфон Huawei представила новый смартфон

Huawei P8 Lite (2017) является последним смартфоном китайского производителя, который появится в ближайшее время в целом ряде европейских стран.

Дата выхода флагманских смартфонов Huawei P8 на украинском рынке Дата выхода флагманских смартфонов Huawei P8 на украинском рынке

Рекомендованная розничная цена – 12 999 грн.

АНБ следило за правительством Китая через оборудование Huawei АНБ следило за правительством Китая через оборудование Huawei

Американские спецслужбы перехватывали переписку китайских чиновников.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *

0
Патріот  
Сегодня, 20:54

А потім, керівництво держави скаже "вибачайте, так сталося, що китайці все знають, ми не думали".

Гости

наверх