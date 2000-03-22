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Раздел: Технологии  
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"Полный провал": пользователи возмущены изменениями в Windows 10

"Полный провал": пользователи возмущены изменениями в Windows 10ОС Windows 10 в настоящее время находится на стадии тестирования.

Речь идет о ссылках, находящихся в приложении Windows Mail, которые будут в обязательном порядке открываться исключительно в браузере Edge.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.ru.

Корпорация Microsoft в своем блоге рассказала пользователям ОС Windows 10 о грядущих изменениях. После выхода новой версии все ссылки, расположенные в приложении Windows Mail, будут открываться исключительно во встроенном браузере Edge. Данный процесс будет происходить независимо от того, какой браузер пользователь установит по умолчанию, а изменение браузера для открытия таких ссылок окажется невозможным.

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Пользователи «десятки» высказали свое недовольство относительно данного нововведения, о чем заявили на своих страницах в соцсетях. Некоторые из них считают, что пришло время похоронить Mail вслед за Edge, другие отмечают удобство пользования браузером Google Chrome. Ранее корпорация Microsoft намеревалась провести аналогичные действия с Internet Explorer, однако антимонопольное разбирательство в Европе обязало компанию предоставить пользователям право выбора предпочтительного браузера по умолчанию.
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 Теги: Windows 10, пользователи

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Вчера, 23:30 » Автор: Едгар Букмирза
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