Раздел: Технологии
"Полный провал": пользователи возмущены изменениями в Windows 10
ОС Windows 10 в настоящее время находится на стадии тестирования.
Речь идет о ссылках, находящихся в приложении Windows Mail, которые будут в обязательном порядке открываться исключительно в браузере Edge.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.ru.
Корпорация Microsoft в своем блоге рассказала пользователям ОС Windows 10 о грядущих изменениях. После выхода новой версии все ссылки, расположенные в приложении Windows Mail, будут открываться исключительно во встроенном браузере Edge. Данный процесс будет происходить независимо от того, какой браузер пользователь установит по умолчанию, а изменение браузера для открытия таких ссылок окажется невозможным.
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Пользователи «десятки» высказали свое недовольство относительно данного нововведения, о чем заявили на своих страницах в соцсетях. Некоторые из них считают, что пришло время похоронить Mail вслед за Edge, другие отмечают удобство пользования браузером Google Chrome. Ранее корпорация Microsoft намеревалась провести аналогичные действия с Internet Explorer, однако антимонопольное разбирательство в Европе обязало компанию предоставить пользователям право выбора предпочтительного браузера по умолчанию.
Речь идет о ссылках, находящихся в приложении Windows Mail, которые будут в обязательном порядке открываться исключительно в браузере Edge.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.ru.
Корпорация Microsoft в своем блоге рассказала пользователям ОС Windows 10 о грядущих изменениях. После выхода новой версии все ссылки, расположенные в приложении Windows Mail, будут открываться исключительно во встроенном браузере Edge. Данный процесс будет происходить независимо от того, какой браузер пользователь установит по умолчанию, а изменение браузера для открытия таких ссылок окажется невозможным.
Читайте также: «Полный провал»: подборка глупых ошибок горе-строителей
Пользователи «десятки» высказали свое недовольство относительно данного нововведения, о чем заявили на своих страницах в соцсетях. Некоторые из них считают, что пришло время похоронить Mail вслед за Edge, другие отмечают удобство пользования браузером Google Chrome. Ранее корпорация Microsoft намеревалась провести аналогичные действия с Internet Explorer, однако антимонопольное разбирательство в Европе обязало компанию предоставить пользователям право выбора предпочтительного браузера по умолчанию.
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