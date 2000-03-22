Раздел: Технологии
Vodafone сообщили, в каких городах быстрее всего заработает 4G
Дата запуска сети зависит от получения всей разрешительной документации.
Мобильный оператор Vodafone Украина сообщил, что их сеть технически полностью готова к запуску 4G интернета в диапазоне 2,6 ГГц. Прежде всего 4G появится в крупных городах страны.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Оператор получил лицензию на работу в этом диапазоне 6 марта. Окончательная дата запуска сети зависит от получения всей разрешительной документации от государственных органов.
Как сообщили в компании, раньше всего 4G включат в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львове и других крупных городах, где есть большое скопление абонентов.
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Напомним, в Украине состоялись два 4G-аукциона, на которых были разыграны полосы частот в диапазонах 2,6 ГГц и 1,8 ГГц.
Мобильный оператор Vodafone Украина сообщил, что их сеть технически полностью готова к запуску 4G интернета в диапазоне 2,6 ГГц. Прежде всего 4G появится в крупных городах страны.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Оператор получил лицензию на работу в этом диапазоне 6 марта. Окончательная дата запуска сети зависит от получения всей разрешительной документации от государственных органов.
Как сообщили в компании, раньше всего 4G включат в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львове и других крупных городах, где есть большое скопление абонентов.
Читайте также: В «ЛНР» перестал работать мобильный оператор Vodafone
Напомним, в Украине состоялись два 4G-аукциона, на которых были разыграны полосы частот в диапазонах 2,6 ГГц и 1,8 ГГц.
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