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Раздел: Технологии  
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Vodafone сообщили, в каких городах быстрее всего заработает 4G

Vodafone сообщили, в каких городах быстрее всего заработает 4GДата запуска сети зависит от получения всей разрешительной документации.

Мобильный оператор Vodafone Украина сообщил, что их сеть технически полностью готова к запуску 4G интернета в диапазоне 2,6 ГГц. Прежде всего 4G появится в крупных городах страны.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Оператор получил лицензию на работу в этом диапазоне 6 марта. Окончательная дата запуска сети зависит от получения всей разрешительной документации от государственных органов.

Как сообщили в компании, раньше всего 4G включат в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львове и других крупных городах, где есть большое скопление абонентов.

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Напомним, в Украине состоялись два 4G-аукциона, на которых были разыграны полосы частот в диапазонах 2,6 ГГц и 1,8 ГГц.

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 Теги: Vodafone, 4G

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Сегодня, 00:05 » Автор: Едгар Букмирза
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