В YouTube будет увеличен объем рекламы

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Стоимость подписки пока не раскрывается, но, как ранее сообщалось, она не превысит $10 в месяц.

Все активные пользователи интернета в большей или меньшей степени используют самый популярный видеосервис YouTube. Однако все привыкли к тому, что YouTube - это сервис, позволяющий просматривать или загружать свои видеоролики. Если же говорить о музыке, то теоретически в сервисе можно ее слушать, просматривая при этом клипы, но