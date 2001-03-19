Раздел: Технологии
Huawei поразили пользователей концепцией блокчейн-смартфона
Пользователи ждут такого с нетерпением.
Китайская компания Huawei Technologies разрабатывает смартфон, который будет поддерживать блокчейн-приложения.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на slovoidilo.ua.
По информации инсайдеров издания, китайский производитель ведет переговоры с израильской Sirin Labs касательно права на использование операционной системы SIRIN. Данная ОС позволяет запускать блокчейн-приложения наравне с обычными Android-приложениями.
Издание также отмечает, что идея подобного смартфона находится в разработке и в самой Sirin Labs.
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Представители обоих компаний подтвердили, что переговоры действительно велись, однако об итогах говорить отказались.
Напомним, блокчейн, или цепочка блоков транзакций (blockchain), представляет собой базу данных, на которой работает, среди прочих, криптовалюта биткоин.
Китайская компания Huawei Technologies разрабатывает смартфон, который будет поддерживать блокчейн-приложения.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на slovoidilo.ua.
По информации инсайдеров издания, китайский производитель ведет переговоры с израильской Sirin Labs касательно права на использование операционной системы SIRIN. Данная ОС позволяет запускать блокчейн-приложения наравне с обычными Android-приложениями.
Издание также отмечает, что идея подобного смартфона находится в разработке и в самой Sirin Labs.
Читайте также: В Сеть попали шпионские фото смартфона Huawei Mate 10
Представители обоих компаний подтвердили, что переговоры действительно велись, однако об итогах говорить отказались.
Напомним, блокчейн, или цепочка блоков транзакций (blockchain), представляет собой базу данных, на которой работает, среди прочих, криптовалюта биткоин.
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