Стало известно, что выбирают украинцы для социальных сетей и мессенджеров

Удивительно, но достаточно популярные в Европе приложения большим спросом не пользуются.



В рейтинге популярности мессенджеров среди украинских пользователей лидирует Viber. Его доля составляет 85%.



Об этом говорится в исследовании Агентства мобильного маркетинга LEAD9 при участии Киевского Международного Института Социологии. Об этом пишет интернет-издание



На втором месте расположился Facebook Messenger – им пользуются 45% опрошенных.



Самые безопасные мессенджеры



Skype доверяют 33% пользователей.



Читайте также: http://hronika.info/kurjozy/88044-prikolnye-kommentarii-iz-socialnyh-setey.htmlПрикольные комментарии из социальных сетей



У WhatsApp - 20%.



Замыкает пятерку лидеров Telegram с 11%. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В рейтинге популярности мессенджеров среди украинских пользователей лидирует Viber. Его доля составляет 85%.Об этом говорится в исследовании Агентства мобильного маркетинга LEAD9 при участии Киевского Международного Института Социологии. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на trust.ua На втором месте расположился Facebook Messenger – им пользуются 45% опрошенных.Самые безопасные мессенджерыSkype доверяют 33% пользователей.У WhatsApp - 20%.Замыкает пятерку лидеров Telegram с 11%.



