Раздел: Технологии
Стало известно, что выбирают украинцы для социальных сетей и мессенджеров
Удивительно, но достаточно популярные в Европе приложения большим спросом не пользуются.
В рейтинге популярности мессенджеров среди украинских пользователей лидирует Viber. Его доля составляет 85%.
Об этом говорится в исследовании Агентства мобильного маркетинга LEAD9 при участии Киевского Международного Института Социологии. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на trust.ua.
На втором месте расположился Facebook Messenger – им пользуются 45% опрошенных.
Самые безопасные мессенджеры
Skype доверяют 33% пользователей.
Читайте также: http://hronika.info/kurjozy/88044-prikolnye-kommentarii-iz-socialnyh-setey.htmlПрикольные комментарии из социальных сетей
У WhatsApp - 20%.
Замыкает пятерку лидеров Telegram с 11%.
В рейтинге популярности мессенджеров среди украинских пользователей лидирует Viber. Его доля составляет 85%.
Об этом говорится в исследовании Агентства мобильного маркетинга LEAD9 при участии Киевского Международного Института Социологии. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на trust.ua.
На втором месте расположился Facebook Messenger – им пользуются 45% опрошенных.
Самые безопасные мессенджеры
Skype доверяют 33% пользователей.
Читайте также: http://hronika.info/kurjozy/88044-prikolnye-kommentarii-iz-socialnyh-setey.htmlПрикольные комментарии из социальных сетей
У WhatsApp - 20%.
Замыкает пятерку лидеров Telegram с 11%.
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