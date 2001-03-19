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Раздел: Технологии  
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Стало известно, что выбирают украинцы для социальных сетей и мессенджеров

Стало известно, что выбирают украинцы для социальных сетей и мессенджеровУдивительно, но достаточно популярные в Европе приложения большим спросом не пользуются.

В рейтинге популярности мессенджеров среди украинских пользователей лидирует Viber. Его доля составляет 85%.

Об этом говорится в исследовании Агентства мобильного маркетинга LEAD9 при участии Киевского Международного Института Социологии. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на trust.ua.

На втором месте расположился Facebook Messenger – им пользуются 45% опрошенных.

Самые безопасные мессенджеры

Skype доверяют 33% пользователей.

Читайте также: http://hronika.info/kurjozy/88044-prikolnye-kommentarii-iz-socialnyh-setey.htmlПрикольные комментарии из социальных сетей

У WhatsApp - 20%.

Замыкает пятерку лидеров Telegram с 11%.
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 Теги: Европа, мессенджер, коммуникации

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Сегодня, 19:25 » Автор: Едгар Букмирза
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