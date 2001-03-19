Раздел: Технологии
У дисплеев Samsung Galaxy нашли серьёзные проблемы
Опубликовано о GIF одного из пользователей с демонстрацией проблемы.
Пользователи новых смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ пожаловались на проблемы с дисплеем, о чем сообщили на официальном форуме корейской компании и на портале Reddit.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на delo.ua.
Владельцы новых Samsung рассказали о "мертвых зонах" на экране смартфона. Один из пользователей, купивший новую модель в магазине Samsung, обратился в компанию из-за неисправности дисплея. Специалисты посоветовали ему вернуть неисправное устройство и заказать новый телефон.
Об аналогичных проблемах с новыми Samsung также написали пользователи Reddit. По словам одного из них, заменить сломанный смартфон нельзя. Единственным вариантом явлется ремонт, который "занимает около 10 дней", добавил он.
Ранее компания Google объявила о старте программы Android Enterprise Recommended, в рамках которой предприятиям рекомендуются лучшие Android-смартфоны для применения в бизнесе. Все входящие в список устройства должны отвечать определенным критериям: работать как минимум на Android 7.0+, иметь минимальное количество предустановленного ПО, а также продаваться производителем или реселлером напрямую, без привязки к конкретному оператору.
Читайте также: У дисплеев Samsung Galaxy S8 нашли проблемы
В разработке требований Android Enterprise Recommended активное участие принимала Samsung. Несмотря на это, аппаратов корейской фирмы, у которой есть собственное b2b-подразделение, в перечне не оказалось. И Google не стала рекомендовать смартфоны Samsung для использования в корпорациях.
Пользователи новых смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ пожаловались на проблемы с дисплеем, о чем сообщили на официальном форуме корейской компании и на портале Reddit.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на delo.ua.
Владельцы новых Samsung рассказали о "мертвых зонах" на экране смартфона. Один из пользователей, купивший новую модель в магазине Samsung, обратился в компанию из-за неисправности дисплея. Специалисты посоветовали ему вернуть неисправное устройство и заказать новый телефон.
Об аналогичных проблемах с новыми Samsung также написали пользователи Reddit. По словам одного из них, заменить сломанный смартфон нельзя. Единственным вариантом явлется ремонт, который "занимает около 10 дней", добавил он.
Ранее компания Google объявила о старте программы Android Enterprise Recommended, в рамках которой предприятиям рекомендуются лучшие Android-смартфоны для применения в бизнесе. Все входящие в список устройства должны отвечать определенным критериям: работать как минимум на Android 7.0+, иметь минимальное количество предустановленного ПО, а также продаваться производителем или реселлером напрямую, без привязки к конкретному оператору.
Читайте также: У дисплеев Samsung Galaxy S8 нашли проблемы
В разработке требований Android Enterprise Recommended активное участие принимала Samsung. Несмотря на это, аппаратов корейской фирмы, у которой есть собственное b2b-подразделение, в перечне не оказалось. И Google не стала рекомендовать смартфоны Samsung для использования в корпорациях.
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