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Раздел: Технологии  
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У дисплеев Samsung Galaxy нашли серьёзные проблемы

У дисплеев Samsung Galaxy нашли серьёзные проблемыОпубликовано о GIF одного из пользователей с демонстрацией проблемы.

Пользователи новых смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ пожаловались на проблемы с дисплеем, о чем сообщили на официальном форуме корейской компании и на портале Reddit.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на delo.ua.

Владельцы новых Samsung рассказали о "мертвых зонах" на экране смартфона. Один из пользователей, купивший новую модель в магазине Samsung, обратился в компанию из-за неисправности дисплея. Специалисты посоветовали ему вернуть неисправное устройство и заказать новый телефон.

Об аналогичных проблемах с новыми Samsung также написали пользователи Reddit. По словам одного из них, заменить сломанный смартфон нельзя. Единственным вариантом явлется ремонт, который "занимает около 10 дней", добавил он.

Ранее компания Google объявила о старте программы Android Enterprise Recommended, в рамках которой предприятиям рекомендуются лучшие Android-смартфоны для применения в бизнесе. Все входящие в список устройства должны отвечать определенным критериям: работать как минимум на Android 7.0+, иметь минимальное количество предустановленного ПО, а также продаваться производителем или реселлером напрямую, без привязки к конкретному оператору.

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В разработке требований Android Enterprise Recommended активное участие принимала Samsung. Несмотря на это, аппаратов корейской фирмы, у которой есть собственное b2b-подразделение, в перечне не оказалось. И Google не стала рекомендовать смартфоны Samsung для использования в корпорациях.
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 Теги: Samsung Galaxy, проблемы, дисплей

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Сегодня, 21:13 » Автор: Едгар Букмирза
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