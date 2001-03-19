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Раздел: Технологии  
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Дизайнер показал, как может выглядеть новый iPad

Дизайнер показал, как может выглядеть новый iPadНовую линейку iPad Pro анонсировали на 4 июня.

Во время конференции WWDC Apple, запланированной на 27 марта, компания может представить новый iPad Pro. Поэтому дизайнер Мартин Хайек создал реалистичный концепт устройства.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Внешне iPad Pro Х напоминает увеличенный iPhone X.

Ранее инсайдеры заявляли, что iPad Pro X следующего поколения станет первым планшетом с поддержкой технологии Face ID. Гаджет получит тонкие рамки вокруг дисплея и избавится от физической кнопки Home.

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Хайек учел именно эти слухи и создал концепт iPad Pro, основанный на дизайне флагмана iPhone X.

Дизайнер показал, как может выглядеть новый iPad


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 Теги: iPad Pro, Дизайнер

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Сегодня, 23:09 » Автор: Едгар Букмирза
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