» » В Boeing хотят оснастить авиалайнеры мобильными технологиями
Раздел: Технологии  
0

В Boeing хотят оснастить авиалайнеры мобильными технологиями

В Boeing хотят оснастить авиалайнеры мобильными технологиямиСотрудничество Boeing и Samsung началось в 2012 году.

По сообщению источника, ссылающегося на слова представителя компании Boeing, авиапроизводитель сотрудничает с Samsung Electronics, чтобы интегрировать в новейшие модели пассажирских самолетов высокоскоростные мобильные технологии и информационные системы следующего поколения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

«Лидерство Кореи в высокоскоростных мобильных технологиях и информационных системах нового поколения — лишь некоторые примеры областей, в которых мы продолжаем работать вместе, — приводит источник слова представителя Boeing. — Мы продолжаем тесно сотрудничать, рассматривая технологии, которые могут быть внедрены на наших самолетах».

Сотрудничество Boeing и Samsung началось в 2012 году, когда стороны договорились о разработке развлекательных и коммуникационных технологий для самолетов, включая использование планшетов Samsung Galaxy Tab в качестве дисплеев.

Читайте также: Роскошные авиалайнеры, на которых летают лишь олигархи и принцы. Фото

В нынешнем сообщении упоминается новый аспект сотрудничества — использование разработок Samsung в электродистанционных системах управления.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Boeing, Samsung, мобильное устройство

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:50 » Автор: Едгар Букмирза
     211
     0

Похожие новости по теме

В Сети «засветились» рендеры Samsung Galaxy S9 В Сети «засветились» рендеры Samsung Galaxy S9

В Интернете засветились рендеры смартфонов будущей линейки Samsung Galaxy S9

Samsung выиграла суд против бывших владельцев Galaxy Note7 Samsung выиграла суд против бывших владельцев Galaxy Note7

Похожий суд против Samsung продолжается на территории США.

Samsung готовит телефон, который складывается Samsung готовит телефон, который складывается

Долгожданный складываемый телефон Samsung, известен под именем Galaxy X, вероятно был сертифицирован в Bluetooth SIG.

Samsung Galaxy Tab S3 получит новый стилус Samsung Galaxy Tab S3 получит новый стилус

Samsung готовит обновление линейки планшетов с AMOLED-экраном серии Galaxy Tab S.

Samsung Galaxy S7 будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon Samsung Galaxy S7 будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon

Samsung приступила к разработке флагмана следующего поколения.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх