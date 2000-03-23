Раздел: Технологии
В Boeing хотят оснастить авиалайнеры мобильными технологиями
Сотрудничество Boeing и Samsung началось в 2012 году.
По сообщению источника, ссылающегося на слова представителя компании Boeing, авиапроизводитель сотрудничает с Samsung Electronics, чтобы интегрировать в новейшие модели пассажирских самолетов высокоскоростные мобильные технологии и информационные системы следующего поколения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
«Лидерство Кореи в высокоскоростных мобильных технологиях и информационных системах нового поколения — лишь некоторые примеры областей, в которых мы продолжаем работать вместе, — приводит источник слова представителя Boeing. — Мы продолжаем тесно сотрудничать, рассматривая технологии, которые могут быть внедрены на наших самолетах».
Сотрудничество Boeing и Samsung началось в 2012 году, когда стороны договорились о разработке развлекательных и коммуникационных технологий для самолетов, включая использование планшетов Samsung Galaxy Tab в качестве дисплеев.
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В нынешнем сообщении упоминается новый аспект сотрудничества — использование разработок Samsung в электродистанционных системах управления.
По сообщению источника, ссылающегося на слова представителя компании Boeing, авиапроизводитель сотрудничает с Samsung Electronics, чтобы интегрировать в новейшие модели пассажирских самолетов высокоскоростные мобильные технологии и информационные системы следующего поколения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
«Лидерство Кореи в высокоскоростных мобильных технологиях и информационных системах нового поколения — лишь некоторые примеры областей, в которых мы продолжаем работать вместе, — приводит источник слова представителя Boeing. — Мы продолжаем тесно сотрудничать, рассматривая технологии, которые могут быть внедрены на наших самолетах».
Сотрудничество Boeing и Samsung началось в 2012 году, когда стороны договорились о разработке развлекательных и коммуникационных технологий для самолетов, включая использование планшетов Samsung Galaxy Tab в качестве дисплеев.
Читайте также: Роскошные авиалайнеры, на которых летают лишь олигархи и принцы. Фото
В нынешнем сообщении упоминается новый аспект сотрудничества — использование разработок Samsung в электродистанционных системах управления.
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