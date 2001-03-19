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Раздел: Технологии  
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В Instagram появилась новая функция

В Instagram появилась новая функцияРанее пользователям открыли доступ к подпискам на хэштеги.

Разработчики Instagram добавили возможность размещать активные ссылки на хэштеги и аккаунты в шапке профилей. Об этом компания рассказала в своем официальном блоге, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Ранее пользователям открыли доступ к подпискам на хэштеги. Для того, чтобы разместить ссылку на хэштег или чью-то страницу в аккаунте, необходимо отредактировать раздел "О себе.

Читайте также: Ранее пользователям открыли доступ к подпискам на хэштеги.

В случае, если профиль пользователя будет упомянут на чужой странице, он получит соответствующее уведомление и сможет при желанию удалить эту ссылку.
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 Теги: Instagram, функция

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Сегодня, 06:52 » Автор: Татьяна Ларина
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