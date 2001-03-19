Раздел: Технологии
Apple начнет тестовое производство новых iPhone
Судя по всему, корпорация готовит анонс трех аппаратов.
Как ожидается, во втором квартале 2018 года начнется тестовое производство следующего поколения смартфонов Apple.
Благодаря этому Apple попытается избежать повторения неудачи, вызванной нехваткой комплектующих для iPhone X в конце прошлого года, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Судя по всему, корпорация готовит анонс трех аппаратов. Один из них получит LCD-дисплей размером 6,1 дюйма. Два других смартфона будут оснащены экраном OLED: размер составит 5,85 и 6,45 дюйма.
Отмечается, что компания Apple решила сделать технологию 3D-распознавания стандартной для всех моделей iPhone 2018 года и может не успеть справиться с высоким уровнем отбраковки 3D-модулей. В то же время, заказы на компоненты для новой серии iPhone в 2018 году пока не увеличились.
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Кто займется сборкой новых iPhone, источники не уточнили. Скорее всего, основную часть заказа получит Foxconn, который уже много лет сотрудничает с Apple. Помимо него к производству новых моделей iPhone Apple подключит другую тайваньскую компанию, Pegatron.
Как ожидается, во втором квартале 2018 года начнется тестовое производство следующего поколения смартфонов Apple.
Благодаря этому Apple попытается избежать повторения неудачи, вызванной нехваткой комплектующих для iPhone X в конце прошлого года, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Судя по всему, корпорация готовит анонс трех аппаратов. Один из них получит LCD-дисплей размером 6,1 дюйма. Два других смартфона будут оснащены экраном OLED: размер составит 5,85 и 6,45 дюйма.
Отмечается, что компания Apple решила сделать технологию 3D-распознавания стандартной для всех моделей iPhone 2018 года и может не успеть справиться с высоким уровнем отбраковки 3D-модулей. В то же время, заказы на компоненты для новой серии iPhone в 2018 году пока не увеличились.
Читайте также: Смартфон Huawei Mate X могут оснастить 512 ГБ постоянной памяти
Кто займется сборкой новых iPhone, источники не уточнили. Скорее всего, основную часть заказа получит Foxconn, который уже много лет сотрудничает с Apple. Помимо него к производству новых моделей iPhone Apple подключит другую тайваньскую компанию, Pegatron.
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