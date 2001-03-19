» » Xiaomi представила новые недорогие наушники
Раздел: Технологии  
0

Xiaomi представила новые недорогие наушники

Xiaomi представила новые недорогие наушникиКомпания Xiaomi выпустила новые и современные наушники Mi Earbuds

Сегодня на краудфандинговой площадке компании Xiaomi были представлены новые наушники в двух цветах: черный и белый. Легкие, современные и практичные в использовании, пишет Хроника.инфо со ссылкой на prostotech.com

Новинка получила оригинальную и удобную форму: вкладыши повторяют анатомическую форму уха и не вызывают дискомфорта при эксплуатации.

В конструкции Mi Earbuds разработчики предусмотрели керамическую «зонтик», что обеспечивает эффект двойной шумоизоляции.

Читайте также: Xiaomi представила новые наушники

Провод получил усиленную изоляцию, поэтому не нужно беспокоиться о том, что может каким-то образом повредится провод.

Xiaomi представила новые недорогие наушники
Xiaomi представила новые недорогие наушники
Xiaomi представила новые недорогие наушники
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Xiaomi, наушники

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:34 » Автор: Татьяна Ларина
     241
     0

Похожие новости по теме

Компания Samsung представила новые гибкие Bluetooth-наушники Компания Samsung представила новые гибкие Bluetooth-наушники

U Flex и могут сгибаться на 100 градусов

В Сети В Сети "засветился" розовый Xiaomi Mi Note 2

Китайская компания Xiaomi официально представила смартфон Mi Note 2 осенью прошлого года, а на выставке CES 2017 были анонсированы новые цветовые варианты девайса.

Xiaomi представила новые наушники Xiaomi представила новые наушники

Xiaomi представили обновлённые Mi Headphones и бюджетные Mi Headphones 2

Xiaomi представила беспроводные наушники Mi Sports Xiaomi представила беспроводные наушники Mi Sports

Xiaomi выпустила новую беспроводную Bluetooth-гарнитуру под названием Mi Sports.

Компания Xiaomi выпустила собственный зонтик Компания Xiaomi выпустила собственный зонтик

Зонт компактен, имеет толщину всего 3 см и помещается в небольшую сумку.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх