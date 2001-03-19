Раздел: Технологии
Xiaomi представила новые недорогие наушники
Компания Xiaomi выпустила новые и современные наушники Mi Earbuds
Сегодня на краудфандинговой площадке компании Xiaomi были представлены новые наушники в двух цветах: черный и белый. Легкие, современные и практичные в использовании, пишет Хроника.инфо со ссылкой на prostotech.com
Новинка получила оригинальную и удобную форму: вкладыши повторяют анатомическую форму уха и не вызывают дискомфорта при эксплуатации.
В конструкции Mi Earbuds разработчики предусмотрели керамическую «зонтик», что обеспечивает эффект двойной шумоизоляции.
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Провод получил усиленную изоляцию, поэтому не нужно беспокоиться о том, что может каким-то образом повредится провод.
Сегодня на краудфандинговой площадке компании Xiaomi были представлены новые наушники в двух цветах: черный и белый. Легкие, современные и практичные в использовании, пишет Хроника.инфо со ссылкой на prostotech.com
Новинка получила оригинальную и удобную форму: вкладыши повторяют анатомическую форму уха и не вызывают дискомфорта при эксплуатации.
В конструкции Mi Earbuds разработчики предусмотрели керамическую «зонтик», что обеспечивает эффект двойной шумоизоляции.
Читайте также: Xiaomi представила новые наушники
Провод получил усиленную изоляцию, поэтому не нужно беспокоиться о том, что может каким-то образом повредится провод.
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