Раздел: Технологии
На YouTube обнаружен новый опасный вирус
Вредоносная программа предназначена для хищения конфиденциальной информации.
В видеосервисе YouTube обнаружили новый вирус, собирающий конфиденциальную информацию. Об этом сообщает разработчик антивирусных программ Dr.Web на своем сайте, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Сообщается, что вредоносная программа способна заражать компьютеры под управлением ОС Microsoft Windows и предназначена для хищения логинов, паролей и другой конфиденциальной информации.
"Выявлено несколько модификаций, детектируемых также под наименованием Trojan.PWS.Stealer.23198. Написана на языке Python", - говорится в сообщении.
Отмечены случаи распространения троянца через сервис Яндекс.Диск, ссылки на файлы публиковались в виде комментариев к видеороликам на YouTube. Вредоносная программа распространяется в виде самораспаковывающегося архива RAR SFX.
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Собираемая информация сохраняется в отдельной папке, затем ее содержимое упаковывается в архив, который вместе с данными о расположении зараженного устройства отправляется на сервер злоумышленников. Троянец собирает на инфицированном устройстве: файлы Cookies различных браузеров; сохраненные логины/пароли с этих же браузеров; снимок экрана и файлы с Рабочего стола Windows.
В видеосервисе YouTube обнаружили новый вирус, собирающий конфиденциальную информацию. Об этом сообщает разработчик антивирусных программ Dr.Web на своем сайте, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Сообщается, что вредоносная программа способна заражать компьютеры под управлением ОС Microsoft Windows и предназначена для хищения логинов, паролей и другой конфиденциальной информации.
"Выявлено несколько модификаций, детектируемых также под наименованием Trojan.PWS.Stealer.23198. Написана на языке Python", - говорится в сообщении.
Отмечены случаи распространения троянца через сервис Яндекс.Диск, ссылки на файлы публиковались в виде комментариев к видеороликам на YouTube. Вредоносная программа распространяется в виде самораспаковывающегося архива RAR SFX.
Читайте также: В Facebook появился новый опасный вирус
Собираемая информация сохраняется в отдельной папке, затем ее содержимое упаковывается в архив, который вместе с данными о расположении зараженного устройства отправляется на сервер злоумышленников. Троянец собирает на инфицированном устройстве: файлы Cookies различных браузеров; сохраненные логины/пароли с этих же браузеров; снимок экрана и файлы с Рабочего стола Windows.
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