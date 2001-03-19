» » Стала доступна для загрузки классическая версия Skype
Раздел: Технологии  
0

Стала доступна для загрузки классическая версия Skype

Стала доступна для загрузки классическая версия SkypeКлассическая версия мессенджера остается одной из самых стабильных

В феврале Microsoft удалила ссылки на классическую версию Skype для Windows со своего официального веб-сайта, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Компания объяснила свое решение тем, что в версии 7.40 содержится критическая уязвимость. Дыру пообещали починить в следующей версии 7.41. Хорошая новость (насколько она вообще может быть хорошей по отношению к Skype) в том, что 7.41 уже доступна для всех пользователей на официальном сайте. Вы можете перейти на сайт Skype и загрузить установочный файл классической версии мессенджера для Windows.

Мы рады сообщить, что пользователи Skype теперь снова могут загрузить и установить официальный клиент Skype для Windows под номером 7.41. Обратите внимание, что установщик поддерживает лишь Windows 7 и новее. Windows XP и Vista не поддерживаются.

Читайте также: Вышла свежая версия Skype для медленного интернета

Многие пользователи Skype сходятся во мнении, что классическая версия мессенджера остается одной из самых стабильных, чего не скажешь о «современной» версии, доступной в Microsoft Store. Из-за этого многие были раздосадованы исчезновением возможности скачать официальный настольный установщик Skype и переживали, что Microsoft вовсе удалит эту версию приложения. К счастью, худшие подозрения не оправдались и теперь все желающие могут снова скачать нужную им версию сервиса для компьютеров на Windows.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Skype, Мессенджер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:32 » Автор: Татьяна Ларина
     607
     0

Похожие новости по теме

Microsoft прекращает поддержку Skype Microsoft прекращает поддержку Skype

Представители компании Microsoft официально заявили о том, что с 1 июля прекращается поддержка программы Skype для общения и видео звонков.

Вышла свежая версия Skype для медленного интернета Вышла свежая версия Skype для медленного интернета

Она предназначена в основном для использования в Индии.

Старые версии Skype прекратят работу Старые версии Skype прекратят работу

Таким образом повысится производительность мессенджера.

Skype для Windows Phone будет полностью ликвидирована Skype для Windows Phone будет полностью ликвидирована

Компания Microsoft закрыла доступ к Skype для Windows Phone.

Skype теперь есть и онлайн Skype теперь есть и онлайн

Известный аудио-видеомессенджер от Microsoft получил полностью онлайновую версию.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх