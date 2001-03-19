Раздел: Технологии
Стала доступна для загрузки классическая версия Skype
Классическая версия мессенджера остается одной из самых стабильных
В феврале Microsoft удалила ссылки на классическую версию Skype для Windows со своего официального веб-сайта, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Компания объяснила свое решение тем, что в версии 7.40 содержится критическая уязвимость. Дыру пообещали починить в следующей версии 7.41. Хорошая новость (насколько она вообще может быть хорошей по отношению к Skype) в том, что 7.41 уже доступна для всех пользователей на официальном сайте. Вы можете перейти на сайт Skype и загрузить установочный файл классической версии мессенджера для Windows.
Мы рады сообщить, что пользователи Skype теперь снова могут загрузить и установить официальный клиент Skype для Windows под номером 7.41. Обратите внимание, что установщик поддерживает лишь Windows 7 и новее. Windows XP и Vista не поддерживаются.
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Многие пользователи Skype сходятся во мнении, что классическая версия мессенджера остается одной из самых стабильных, чего не скажешь о «современной» версии, доступной в Microsoft Store. Из-за этого многие были раздосадованы исчезновением возможности скачать официальный настольный установщик Skype и переживали, что Microsoft вовсе удалит эту версию приложения. К счастью, худшие подозрения не оправдались и теперь все желающие могут снова скачать нужную им версию сервиса для компьютеров на Windows.
В феврале Microsoft удалила ссылки на классическую версию Skype для Windows со своего официального веб-сайта, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Компания объяснила свое решение тем, что в версии 7.40 содержится критическая уязвимость. Дыру пообещали починить в следующей версии 7.41. Хорошая новость (насколько она вообще может быть хорошей по отношению к Skype) в том, что 7.41 уже доступна для всех пользователей на официальном сайте. Вы можете перейти на сайт Skype и загрузить установочный файл классической версии мессенджера для Windows.
Мы рады сообщить, что пользователи Skype теперь снова могут загрузить и установить официальный клиент Skype для Windows под номером 7.41. Обратите внимание, что установщик поддерживает лишь Windows 7 и новее. Windows XP и Vista не поддерживаются.
Читайте также: Вышла свежая версия Skype для медленного интернета
Многие пользователи Skype сходятся во мнении, что классическая версия мессенджера остается одной из самых стабильных, чего не скажешь о «современной» версии, доступной в Microsoft Store. Из-за этого многие были раздосадованы исчезновением возможности скачать официальный настольный установщик Skype и переживали, что Microsoft вовсе удалит эту версию приложения. К счастью, худшие подозрения не оправдались и теперь все желающие могут снова скачать нужную им версию сервиса для компьютеров на Windows.
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