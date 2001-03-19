» » Viber вслед за Telegram отказался выполнять требования ФСБ
Раздел: Технологии  
0

Viber вслед за Telegram отказался выполнять требования ФСБ

Viber вслед за Telegram отказался выполнять требования ФСБViber в данный момент сталкивается с давлением.

Представители одного из самых популярных мессенджеров в России — Viber заявили, что не смогут выполнить требования ФСБ по предоставлению службе ключей для расшифровки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.

Причем причиной невыполнения является не позиция руководства мессенджера, а банальное отсутствие таких ключей. Директор компании Viber Media уточнил, что готов сотрудничать с властями, однако предоставить требуемые ключи все равно не получится.

Получается, Viber в данный момент сталкивается с аналогичным давлением, с коим столкнулся недавно другой популярный мессенджер — Telegram.

Напомним, что Верховный суд Российской Федерации отклонил иск, поданный юристами Telegram против ФСБ. Более того, Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности.

Читайте также: Viber может уступить свои позиции в Украине

Тепер владельцы Telegram должны предоставить всю требуемую информацию в течение 15 дней. СМИ цитируют заявление директора Telegram Майкла Шмилова по этому поводу: «Во-первых, нужно понимать, что в большинстве стран мира взаимодействие с властями нужно для того, чтобы помочь пользователям — разыскать спамеров, задержать злоумышленников, которые используют подобные нашей платформы для нелегальной активности и т.д. Работать с ними для нас обязательно. Но есть вещи, которые мы никогда не будем делать».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Viber, Telegram, ФСБ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:23 » Автор: Едгар Букмирза
     1088
     0

Похожие новости по теме

Роскомнадзор обещает заблокировать Telegram Роскомнадзор обещает заблокировать Telegram

При неисполнении требований доступ к ресурсам Telegram будет ограничен.

Viber может уступить свои позиции в Украине Viber может уступить свои позиции в Украине

Аудитория Viber в Украине насчитывает около 20 млн пользователей.

В Viber появилась новая полезная функция В Viber появилась новая полезная функция

Теперь в Viber можно будет закреплять неограниченное количество чатов.

Telegram стал популярнее, чем Viber Telegram стал популярнее, чем Viber

Telegram впервые обошёл Viber по количеству трафика.

В России хотят запретить популярные мессенджеры В России хотят запретить популярные мессенджеры

В России могут заблокировать Viber, WhatsApp и Telegram.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх