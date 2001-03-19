Раздел: Технологии
Viber вслед за Telegram отказался выполнять требования ФСБ
Viber в данный момент сталкивается с давлением.
Представители одного из самых популярных мессенджеров в России — Viber заявили, что не смогут выполнить требования ФСБ по предоставлению службе ключей для расшифровки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.
Причем причиной невыполнения является не позиция руководства мессенджера, а банальное отсутствие таких ключей. Директор компании Viber Media уточнил, что готов сотрудничать с властями, однако предоставить требуемые ключи все равно не получится.
Получается, Viber в данный момент сталкивается с аналогичным давлением, с коим столкнулся недавно другой популярный мессенджер — Telegram.
Напомним, что Верховный суд Российской Федерации отклонил иск, поданный юристами Telegram против ФСБ. Более того, Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности.
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Тепер владельцы Telegram должны предоставить всю требуемую информацию в течение 15 дней. СМИ цитируют заявление директора Telegram Майкла Шмилова по этому поводу: «Во-первых, нужно понимать, что в большинстве стран мира взаимодействие с властями нужно для того, чтобы помочь пользователям — разыскать спамеров, задержать злоумышленников, которые используют подобные нашей платформы для нелегальной активности и т.д. Работать с ними для нас обязательно. Но есть вещи, которые мы никогда не будем делать».
Представители одного из самых популярных мессенджеров в России — Viber заявили, что не смогут выполнить требования ФСБ по предоставлению службе ключей для расшифровки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.
Причем причиной невыполнения является не позиция руководства мессенджера, а банальное отсутствие таких ключей. Директор компании Viber Media уточнил, что готов сотрудничать с властями, однако предоставить требуемые ключи все равно не получится.
Получается, Viber в данный момент сталкивается с аналогичным давлением, с коим столкнулся недавно другой популярный мессенджер — Telegram.
Напомним, что Верховный суд Российской Федерации отклонил иск, поданный юристами Telegram против ФСБ. Более того, Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности.
Читайте также: Viber может уступить свои позиции в Украине
Тепер владельцы Telegram должны предоставить всю требуемую информацию в течение 15 дней. СМИ цитируют заявление директора Telegram Майкла Шмилова по этому поводу: «Во-первых, нужно понимать, что в большинстве стран мира взаимодействие с властями нужно для того, чтобы помочь пользователям — разыскать спамеров, задержать злоумышленников, которые используют подобные нашей платформы для нелегальной активности и т.д. Работать с ними для нас обязательно. Но есть вещи, которые мы никогда не будем делать».
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