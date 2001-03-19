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Раздел: Технологии  
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Известный бренд презентовал самые защищенные в мире смарт-часы

Известный бренд презентовал самые защищенные в мире смарт-часыПартия выпуска уникальных часов ограничивается 700 экземплярами.

24 марта этого года Casio официально презентовала новые «интеллектуальны» часы Casio WSD-F20SC на базе OS Wear, назвав устройство самым защищенным в мире, поскольку оно не боится погружений в воду и ударов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.ru.

Новинка сделана из прочного корпуса и рассчитана на людей, часто путешествующих. Casio WSD-F20SC имеют экран размером 1,32 дюйма. Смарт-часы оснащены чипсетом Snapdragon Wear 2100, ОЗУ объемом 512 МБ и встроенной памятью емкостью 4ГБ. В устройстве есть GPS-модуль, определяющий местоположение, практически не потребляя энергии аккумулятора. Помимо прочного корпуса Casio WSD-F20SC может похвастаться сапфировым стеклом. По словам разработчиков, смарт-часы достойно выйдут из испытания водой на глубине 50 метров.

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В новинке имеется компас, измеритель атмосферного давления, шагомер и прочие возможности. Смарт-часы определят время восхода и захода Солнца. Они являются отличным помощником для путешественников. Синхронизация Casio WSD-F20SC с другими гаджетами происходит с помощью ОС Android и iOS. В продаже устройство появится летом этого года. Приблизительная стоимость варьируется в пределах 600-800 долларов США.
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 Теги: смарт-часы, Известный бренд

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Сегодня, 20:13 » Автор: Едгар Букмирза
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