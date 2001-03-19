Раздел: Технологии
Начало конца: акции Facebook стремительно падают
В поддержку движения #deletefacebook уже выступило множество авторитетных лиц сферы IT.
Скандал вокруг нарушения социальной сетью Facebook законов о хранении и использовании персональных данных своих пользователей продолжает набирать обороты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Напомним, что британский канал «Channel 4 News» недавно опубликовал видеозапись скрытого наблюдения, где генеральный директор «Cambridge Analytica» Эндрю Никс хвастался тем, что благодаря глубочайшему анализу полной информации о 50 миллионах пользователях Facebook им удалось привести Дональда Трампа к победе на выборах президента США в 2016 году. Этот случай получил широкий резонанс, т.к. наглядно продемонстрировал, что в руках профессионалов социальные сети являются крайне эффективным, а поэтому очень опасным инструментом, который способен менять мир на личное усмотрение небольшой группы людей.
Из последних подробностей стало известно, что сотрудники Facebook быил в курсе того, чем занимается «Cambridge Analytica», но всё, что они сделали – устное предупреждение, и дальше дело не пошло. Также стало известно, что в данном скандале также замешан третий советник по национальной безопасности Дональда Трампа, Джон Болтон, который и нанял «Cambridge Analytica» в августе 2014 года – буквально через пару месяцев после того, как начался сбор данных о пользователях Facebook.
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В поддержку движения #deletefacebook уже выступило множество авторитетных лиц сферы IT, а недавно к ним присоединились некоторые звезды и даже крупные компании, такие как SpaceX и Tesla. В связи со всем вышесказанным, всего за 1 неделю акции компании Facebook упали более, чем на 13% - это огромная сумма, которая исчисляется десятками миллиардов долларов.
Скандал вокруг нарушения социальной сетью Facebook законов о хранении и использовании персональных данных своих пользователей продолжает набирать обороты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Напомним, что британский канал «Channel 4 News» недавно опубликовал видеозапись скрытого наблюдения, где генеральный директор «Cambridge Analytica» Эндрю Никс хвастался тем, что благодаря глубочайшему анализу полной информации о 50 миллионах пользователях Facebook им удалось привести Дональда Трампа к победе на выборах президента США в 2016 году. Этот случай получил широкий резонанс, т.к. наглядно продемонстрировал, что в руках профессионалов социальные сети являются крайне эффективным, а поэтому очень опасным инструментом, который способен менять мир на личное усмотрение небольшой группы людей.
Из последних подробностей стало известно, что сотрудники Facebook быил в курсе того, чем занимается «Cambridge Analytica», но всё, что они сделали – устное предупреждение, и дальше дело не пошло. Также стало известно, что в данном скандале также замешан третий советник по национальной безопасности Дональда Трампа, Джон Болтон, который и нанял «Cambridge Analytica» в августе 2014 года – буквально через пару месяцев после того, как начался сбор данных о пользователях Facebook.
Читайте также: «Ватный» митинг у Рейхстага
В поддержку движения #deletefacebook уже выступило множество авторитетных лиц сферы IT, а недавно к ним присоединились некоторые звезды и даже крупные компании, такие как SpaceX и Tesla. В связи со всем вышесказанным, всего за 1 неделю акции компании Facebook упали более, чем на 13% - это огромная сумма, которая исчисляется десятками миллиардов долларов.
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