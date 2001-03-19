Раздел: Технологии
Создатели Siri разрабатывают уникальный робот
Робот сможет выполнять множество различных задач.
Компания SRI International, известная разработкой мобильного помощника Siri, занимается разработкой робота, которого можно будет использовать в качестве сапера или хирурга.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
Как сообщает CNBC, робот, который называется Taurus, будет управляться оператором посредством очков виртуальной реальности (VR). Компания уже представила рабочий прототип робота.
У него есть две автоматические руки, которые могут использовать такие инструменты как скальпель, иголка или отвертка. Между руками находятся две камеры, дающие оператору полную видимость происходящего. Кроме того, в интерфейс будут встроены важные показатели, например, температура и частота пульса.
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По словам разработчиков, робот сможет выполнять множество различных задач, однако на первом этапе они сосредоточились на двух: дистанционном обезвреживании бомб и проведении операций. Обе этих задачи робот сможет совмещать в боевых условиях, где одновременно сможет выполнять функции сапера и хирурга. При этом создатели Taurus подчеркивают, чтоон не сможет заменить реального врача, однако сможет помогать ему, в первую очередь благодаря более квалифицированным операторам, которые будут подключаться к роботу, не покидая своих медицинских учреждений. В будущем, надеются ученые, их разработкой смогут пользоваться космонавты, например, во время миссии на Марс.
Компания SRI International, известная разработкой мобильного помощника Siri, занимается разработкой робота, которого можно будет использовать в качестве сапера или хирурга.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
Как сообщает CNBC, робот, который называется Taurus, будет управляться оператором посредством очков виртуальной реальности (VR). Компания уже представила рабочий прототип робота.
У него есть две автоматические руки, которые могут использовать такие инструменты как скальпель, иголка или отвертка. Между руками находятся две камеры, дающие оператору полную видимость происходящего. Кроме того, в интерфейс будут встроены важные показатели, например, температура и частота пульса.
Читайте также: Создатели Titanfall разрабатывают приключенческую игру
По словам разработчиков, робот сможет выполнять множество различных задач, однако на первом этапе они сосредоточились на двух: дистанционном обезвреживании бомб и проведении операций. Обе этих задачи робот сможет совмещать в боевых условиях, где одновременно сможет выполнять функции сапера и хирурга. При этом создатели Taurus подчеркивают, чтоон не сможет заменить реального врача, однако сможет помогать ему, в первую очередь благодаря более квалифицированным операторам, которые будут подключаться к роботу, не покидая своих медицинских учреждений. В будущем, надеются ученые, их разработкой смогут пользоваться космонавты, например, во время миссии на Марс.
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