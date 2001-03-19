» » Создатели Siri разрабатывают уникальный робот
Раздел: Технологии  
0

Создатели Siri разрабатывают уникальный робот

Создатели Siri разрабатывают уникальный роботРобот сможет выполнять множество различных задач.

Компания SRI International, известная разработкой мобильного помощника Siri, занимается разработкой робота, которого можно будет использовать в качестве сапера или хирурга.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.

Как сообщает CNBC, робот, который называется Taurus, будет управляться оператором посредством очков виртуальной реальности (VR). Компания уже представила рабочий прототип робота.

У него есть две автоматические руки, которые могут использовать такие инструменты как скальпель, иголка или отвертка. Между руками находятся две камеры, дающие оператору полную видимость происходящего. Кроме того, в интерфейс будут встроены важные показатели, например, температура и частота пульса.

Читайте также: Создатели Titanfall разрабатывают приключенческую игру

По словам разработчиков, робот сможет выполнять множество различных задач, однако на первом этапе они сосредоточились на двух: дистанционном обезвреживании бомб и проведении операций. Обе этих задачи робот сможет совмещать в боевых условиях, где одновременно сможет выполнять функции сапера и хирурга. При этом создатели Taurus подчеркивают, чтоон не сможет заменить реального врача, однако сможет помогать ему, в первую очередь благодаря более квалифицированным операторам, которые будут подключаться к роботу, не покидая своих медицинских учреждений. В будущем, надеются ученые, их разработкой смогут пользоваться космонавты, например, во время миссии на Марс.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Siri, робот

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:56 » Автор: Едгар Букмирза
     128
     0

Похожие новости по теме

Сапер и хирург: ученые создали уникального робота Сапер и хирург: ученые создали уникального робота

Разработчик мобильного помощника Siri создал робота, управляемого при помощи очков виртуальной реальности

Собака-робот: Sony выпустила нового четверолапого друга человека Собака-робот: Sony выпустила нового четверолапого друга человека

Собака-робот Aibo сможет заменить человеку живого питомца.

Sony обещает скорый выход нового домашнего робота Sony обещает скорый выход нового домашнего робота

Пока не понятно как будет выглядеть робот от Sony.

Ученые создали заботливого робота-няню Ученые создали заботливого робота-няню

Новинку зовут Honeybot.

В американской армии будет служить робот-рыба В американской армии будет служить робот-рыба

В США создали боевого робота-рыбу.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх