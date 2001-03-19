Раздел: Технологии
Samsung Galaxy J7 Prime 2 получил две 13-Мп камеры
В продажу модель Galaxy J7 Prime 2 поступит по ориентировочной цене 215 долларов США.
Компания Samsung без громких анонсов пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy J7 Prime 2 под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.
Аппарат построен на фирменном процессоре Exynos 7 Series с восемью вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте до 1,6 ГГц. Объём оперативной памяти равен 3 Гбайт. Флеш-модуль вместимостью 32 Гбайт можно дополнить картой microSD ёмкостью до 256 Гбайт, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 3dnews.ru.
Экран имеет размер 5,5 дюйма по диагонали и обладает разрешением 1920 × 1080 точек (формат Full HD). В тыльной части установлена 13-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/1,9, автофокусом и светодиодной вспышкой. Фронтальная камера также использует 13-мегапиксельный сенсор.
Смартфон наделён адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.1, приёмником GPS/ГЛОНАСС, портом Micro-USB и 3,5-миллиметровым гнездом для наушников. В «домашнюю» кнопку встроен дактилоскопический сканер.
Размеры составляют 151,7 × 75,0 × 8,0 мм, вес — 170 граммов. Питание аппарат получает от аккумулятора ёмкостью 3300 мА·ч.
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В продажу модель Galaxy J7 Prime 2 поступит по ориентировочной цене 215 долларов США.
Компания Samsung без громких анонсов пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy J7 Prime 2 под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.
Аппарат построен на фирменном процессоре Exynos 7 Series с восемью вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте до 1,6 ГГц. Объём оперативной памяти равен 3 Гбайт. Флеш-модуль вместимостью 32 Гбайт можно дополнить картой microSD ёмкостью до 256 Гбайт, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 3dnews.ru.
Экран имеет размер 5,5 дюйма по диагонали и обладает разрешением 1920 × 1080 точек (формат Full HD). В тыльной части установлена 13-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/1,9, автофокусом и светодиодной вспышкой. Фронтальная камера также использует 13-мегапиксельный сенсор.
Смартфон наделён адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.1, приёмником GPS/ГЛОНАСС, портом Micro-USB и 3,5-миллиметровым гнездом для наушников. В «домашнюю» кнопку встроен дактилоскопический сканер.
Размеры составляют 151,7 × 75,0 × 8,0 мм, вес — 170 граммов. Питание аппарат получает от аккумулятора ёмкостью 3300 мА·ч.
Читайте также: Xiaomi представила новые недорогие наушники
В продажу модель Galaxy J7 Prime 2 поступит по ориентировочной цене 215 долларов США.
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