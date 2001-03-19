» » Samsung Galaxy J7 Prime 2 получил две 13-Мп камеры
Раздел: Технологии  
0

Samsung Galaxy J7 Prime 2 получил две 13-Мп камеры

Samsung Galaxy J7 Prime 2 получил две 13-Мп камерыВ продажу модель Galaxy J7 Prime 2 поступит по ориентировочной цене 215 долларов США.

Компания Samsung без громких анонсов пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy J7 Prime 2 под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Аппарат построен на фирменном процессоре Exynos 7 Series с восемью вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте до 1,6 ГГц. Объём оперативной памяти равен 3 Гбайт. Флеш-модуль вместимостью 32 Гбайт можно дополнить картой microSD ёмкостью до 256 Гбайт, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 3dnews.ru.

Экран имеет размер 5,5 дюйма по диагонали и обладает разрешением 1920 × 1080 точек (формат Full HD). В тыльной части установлена 13-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/1,9, автофокусом и светодиодной вспышкой. Фронтальная камера также использует 13-мегапиксельный сенсор.

Смартфон наделён адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.1, приёмником GPS/ГЛОНАСС, портом Micro-USB и 3,5-миллиметровым гнездом для наушников. В «домашнюю» кнопку встроен дактилоскопический сканер.

Размеры составляют 151,7 × 75,0 × 8,0 мм, вес — 170 граммов. Питание аппарат получает от аккумулятора ёмкостью 3300 мА·ч.

Читайте также: Xiaomi представила новые недорогие наушники

В продажу модель Galaxy J7 Prime 2 поступит по ориентировочной цене 215 долларов США.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Galaxy J7 Prime 2

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:54 » Автор: Богдан Процив
     440
     0

Похожие новости по теме

Официально представлен флагман Samsung Galaxy On7 Prime Официально представлен флагман Samsung Galaxy On7 Prime

Компания Samsung официально представила новый смартфон Samsung Galaxy On7 Prime (2018).

Рассекречен новый смартфон Nubia с 6 Гбайт ОЗУ Рассекречен новый смартфон Nubia с 6 Гбайт ОЗУ

На смартфон установлена операционная система Android 7.1.1 Nougat.

Смартфон ZTE TL99 получит 5,5 Смартфон ZTE TL99 получит 5,5" экран Quad HD и 20-Мп камеру

На смартфон установлена операционная система Android 7.1.1 Nougat.

Samsung официально представила фаблет Galaxy A9 Pro Samsung официально представила фаблет Galaxy A9 Pro

На фаблет инсталлирована операционная система Android 6.0.1 Marshmallow.

Motorola анонсировала смартфон Moto G Turbo Edition Motorola анонсировала смартфон Moto G Turbo Edition

Смартфон поступит в продажу уже на следующей неделе.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх