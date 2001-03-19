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Раздел: Технологии  
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В ЕС объявили о жестких мерах в отношении Facebook

В ЕС объявили о жестких мерах в отношении FacebookВ Еврокомиссии потребовали от руководства Facebook официального объяснения утечки данных 50 млн пользователей.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова объявила о жестких мерах в отношении социальной сети Facebook после скандала с утечкой данных пользователей. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"Злоупотребление данными 50 миллионов пользователей Facebook абсолютно неприемлемо", - подчеркнула Юрова.

Еврокомиссар потребовала от руководства соцсети официального заявления по ситуации.

"Я требую от Facebook дальнейших объяснений, к примеру, в какой степени (в результате скандала - ред.) оказались затронуты европейские пользователи", - сказала она.

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Правительство США и ответственные ведомства заверили Евросоюз, что они работают над подготовкой необходимых мер.
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Сегодня, 12:39 » Автор: Богдан Процив
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