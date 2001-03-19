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Раздел: Технологии  
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Стало известно, когда начнет развиваться рынок 5G-смартфонов

Стало известно, когда начнет развиваться рынок 5G-смартфоновНа первых порах 5G-смартфоны будут предлагаться в Китае, Японии, Южной Корее и Соединённых Штатах.

Компания Strategy Analytics поделилась своим видением развития мирового рынка смартфонов с поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G).

Первые коммерческие 5G-аппараты, как ожидается, увидят свет в конце текущего или в начале следующего года. Такие устройства, в числе прочих, проектируют Huawei и ZTE, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 3dnews.ru.

Однако, полагают эксперты Strategy Analytics, рынок смартфонов с поддержкой 5G покажет ощутимые результаты только после 2020 года. Связано это с тем, что поначалу сети 5G будут доступны крайне ограниченному количеству абонентов. К тому же выбор аппаратов с поддержкой сервисов пятого поколения будет невелик, а их цены окажутся очень высокими.

На первых порах 5G-смартфоны будут предлагаться в Китае, Японии, Южной Корее и Соединённых Штатах. Затем они станут доступны и в других регионах.

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Расцвет рынка аппаратов нового поколения, полагает Strategy Analytics, начнётся ориентировочно в 2021 году. Тогда продажи 5G-смартфонов достигнут приблизительно 5 % в общем объёме отгрузок «умных» трубок.
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 Теги: смартфоны, 5G

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Сегодня, 14:24 » Автор: Богдан Процив
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