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Раздел: Технологии  
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Появились новые подробности об оснащении смартфона OnePlus 6

Появились новые подробности об оснащении смартфона OnePlus 6Новинка будет использовать операционную систему Android 8.1 Oreo «из коробки».

В Интернет утекла очередная порция информации о характеристиках мощного смартфона OnePlus 6, анонс которого ожидается в июне нынешнего года.

Известно, что основой нового флагманского аппарата послужит процессор Qualcomm Snapdragon 845 с восемью ядрами Kryo 385 и графическим ускорителем Adreno 630. На днях также сообщалось, что устройство будет наделено экраном с диагональю 6,2 дюйма, двойной камерой с 16- и 20-мегапиксельными сенсорами и 6/8 Гбайт оперативной памяти, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 3dnews.ru.

Новая утечка раскрывает оснащение смартфона OnePlus 6 в модификации A6000. Уточняется, что экран выполнен на матрице AMOLED размером 6,28 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 2280 × 1080 точек.

Сдвоенная тыльная камера объединяет модуль с 16-мегапиксельным датчиком и максимальной диафрагмой f/1,7, а также модуль с 20-мегапиксельным сенсором и максимальной диафрагмой f/1,7. Во фронтальной части располагается 20-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,0.

Объём оперативной памяти указан в размере 6 Гбайт, вместимость флеш-модуля — 128 Гбайт. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3450 мА·ч.

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Названы толщина и вес аппарата — 7,5 мм и 175 граммов. Наконец, сказано, что новинка будет использовать операционную систему Android 8.1 Oreo «из коробки».

Появились новые подробности об оснащении смартфона OnePlus 6
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 Теги: OnePlus 6, смартфон

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Сегодня, 15:59 » Автор: Богдан Процив
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