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Раздел: Технологии  
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Оружие будущего: Пентагон разработал уникальную акустическую пушку

Оружие будущего: Пентагон разработал уникальную акустическую пушкуПушку пока планируется использовать для разгона несанкционированных демонстраций.

Ученые из Министерства обороны США разработали прототип акустической лазерной пушки, способной создавать источники оглушающего звука на расстоянии в десятки километров.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pl.com.ua.

Устройство использует два вида лазеров: фемтосекундный и нанолазер. Первый генерирует импульсы, формирующие в воздухе шар плазмы, в то время как второй «бьет» лучом узкого диапазона. В результате в точке, на которую направлены лазеры, создаются яркое свечение и громкий звук.

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По словам разработчиков, в ходе экспериментов им удалось получить шар плазмы на расстоянии в 30 километров. Ученые надеются в течение трех лет «научить» установку воссоздавать человеческий голос.




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 Теги: Пентагон, Оружие

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Сегодня, 23:03 » Автор: Едгар Букмирза
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