» » Появились снимки флагманских смартфонов серии Meizu 15
Раздел: Технологии  
0

Появились снимки флагманских смартфонов серии Meizu 15

Появились снимки флагманских смартфонов серии Meizu 15В Meizu пока не называют дату анонса новых смартфонов Meizu 15, Meizu 15 Plus и Meizu 15 Lite.

В базе данных китайского регулятора TENAA появились фотографии флагманских смартфонов серии Meizu 15.

Юбилейный флагман от компании Meizu будет представлен в трех вариантах, информация о которых появилась на TENAA, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Три устройства названы Meizu M891Q, Meizu M881M и Meizu M871Q. Судя по всему, эти гаджеты являются моделями Meizu 15 Plus, Meizu 15 и Meizu 15 Lite соответственно.

Судя по данным регулятора, новый Meizu 15 Plus получит 5,95" сенсорный экран, аккумулятор емкостью 3430 мАч, два слота для SIM-карт и корпус с размерами 153,8 х 78,25 х 7,25 мм. В телефоне есть две задние камеры, которые располагаются вертикально. Под модулями камер также есть кольцевая вспышка. Кнопка питания находится справа, а кнопки регулировки громкости расположены слева.

Meizu 15 имеет меньший 5,46-дюймовый дисплей вместе с меньшим аккумулятором 2940 мАч. Размеры также меньше при 143 × 72 × 7,25 мм. Дизайн идентичен дизайну Meizu 15 Plus, с той лишь разницей, что на сайте регулятора представлен золотой вариант вместо черного.

Смартфон Meizu 15 Lite (M871Q) получит экран 5,46 дюйма, аккумулятор 3050 мАч, металлический корпус с матовой спинкой размером 143,62×72,38×7,5 мм. Объемы памяти составят 4/32 и 4/64 ГБ. Все три смартфона предлагают клавишу mBack круглой формы и круговую светодиодную вспышку. При этом у Meizu 15 и Meizu 15 Plus сдвоенный модуль основной камеры, тогда как Lite-версия получила только один объектив.

Читайте также: В Сети появились детальные характеристики флагманов линейки Huawei P20

В Meizu пока не называют дату анонса новых смартфонов Meizu 15, Meizu 15 Plus и Meizu 15 Lite.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Meizu 15, смартфоны

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:51 » Автор: Богдан Процив
     20
     0

Похожие новости по теме

Meizu выпустит смартфоны на Snapdragon Meizu выпустит смартфоны на Snapdragon

Линейка станет развитием смартфонов Meizu 15.

В Meizu рассказали о грядущих флагманах В Meizu рассказали о грядущих флагманах

Как стало известно, Meizu уже готовит флагманскую линейку 16.

Meizu готовит к выпуску 14 новых смартфонов Meizu готовит к выпуску 14 новых смартфонов

Компания Meizu презентует в 2018 году 14 новых смартфонов.

Meizu MX7 будет представлен лишь будущей весной Meizu MX7 будет представлен лишь будущей весной

Изначально предполагалось, что новый Meizu MX7 должен появиться еще в сентябре этого года.

В Сеть попали снимки Meizu с двойной камерой В Сеть попали снимки Meizu с двойной камерой

Первый смартфон Meizu с двойной камерой показался на фото


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх