Появились снимки флагманских смартфонов серии Meizu 15

В базе данных китайского регулятора TENAA появились фотографии флагманских смартфонов серии Meizu 15.Юбилейный флагман от компании Meizu будет представлен в трех вариантах, информация о которых появилась на TENAA, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua Три устройства названы Meizu M891Q, Meizu M881M и Meizu M871Q. Судя по всему, эти гаджеты являются моделями Meizu 15 Plus, Meizu 15 и Meizu 15 Lite соответственно.Судя по данным регулятора, новый Meizu 15 Plus получит 5,95" сенсорный экран, аккумулятор емкостью 3430 мАч, два слота для SIM-карт и корпус с размерами 153,8 х 78,25 х 7,25 мм. В телефоне есть две задние камеры, которые располагаются вертикально. Под модулями камер также есть кольцевая вспышка. Кнопка питания находится справа, а кнопки регулировки громкости расположены слева.Meizu 15 имеет меньший 5,46-дюймовый дисплей вместе с меньшим аккумулятором 2940 мАч. Размеры также меньше при 143 × 72 × 7,25 мм. Дизайн идентичен дизайну Meizu 15 Plus, с той лишь разницей, что на сайте регулятора представлен золотой вариант вместо черного.Смартфон Meizu 15 Lite (M871Q) получит экран 5,46 дюйма, аккумулятор 3050 мАч, металлический корпус с матовой спинкой размером 143,62×72,38×7,5 мм. Объемы памяти составят 4/32 и 4/64 ГБ. Все три смартфона предлагают клавишу mBack круглой формы и круговую светодиодную вспышку. При этом у Meizu 15 и Meizu 15 Plus сдвоенный модуль основной камеры, тогда как Lite-версия получила только один объектив.В Meizu пока не называют дату анонса новых смартфонов Meizu 15, Meizu 15 Plus и Meizu 15 Lite.