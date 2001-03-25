Раздел: Технологии
Acer презентовала первый планшет на базе Chrome OS
Европа получит его в мае за 329 евро.
Компания компания Acer представила первый планшет на базе Chrome OS — Chromebook Tab 10. Это первое устройство, которое полагается исключительно на сенсорный экран и предназначается для образовательных задач.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tehnot.com.
Планшет имеет диагональ 9,7 дюйма, поддерживает приложения для Android и в комплекте имеет стилус Wacom EMR для рисования и создания рукописных заметок. Новинка оснащена экраном 2048 x 1536 пикселей. Внутри установлен процессор Rockchip OP1 (RK3399), 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть слот для карт памяти microSD.
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Камеры представлены модулями на 5 и 2 МП, есть порт USB 3.1 Type-C и 3,5-мм разъём для наушников. Коммуникации представлены Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.1. Время автономной работы заявлено на уровне 9 часов.
Компания компания Acer представила первый планшет на базе Chrome OS — Chromebook Tab 10. Это первое устройство, которое полагается исключительно на сенсорный экран и предназначается для образовательных задач.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tehnot.com.
Планшет имеет диагональ 9,7 дюйма, поддерживает приложения для Android и в комплекте имеет стилус Wacom EMR для рисования и создания рукописных заметок. Новинка оснащена экраном 2048 x 1536 пикселей. Внутри установлен процессор Rockchip OP1 (RK3399), 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть слот для карт памяти microSD.
Читайте также: Acer показала первый в мире планшет, работающий на Chrome OS
Камеры представлены модулями на 5 и 2 МП, есть порт USB 3.1 Type-C и 3,5-мм разъём для наушников. Коммуникации представлены Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.1. Время автономной работы заявлено на уровне 9 часов.
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