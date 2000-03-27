Раздел: Технологии
В России могут заблокировать Viber
Местный офис открылся в июле 2014 года.
Компания Viber не сможет выполнить требование ФСБ РФ о передаче ключей для дешифровки переписки, поскольку у компании их просто нет. Об этом заявил операционный директор Viber Майкл Шмилов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
"В большинстве стран мира взаимодействие с властями нужно для того, чтобы помочь пользователям разыскать спамеров, задержать злоумышленников, которые используют подобные нашей платформы для нелегальной активности и т.д. Работать с ними для нас обязательно. Но есть вещи, которые мы никогда не будем делать", – подчеркнул Шмилов.
К ним относится и передача ключей шифрования. Как пояснил Шмилов, "нельзя дать то, чего нет".
Как отмечается, начиная с версии Viber 6.0, которая появилась в апреле 2016 года все основные функции мессенджера (звонки, личные и групповые сообщения) защищены с помощью сквозного шифрования, при котором ключи от переписки хранятся только на устройствах клиентов, и никто, даже сама компания-разработчик, не имеет доступа к ним, говорится в политике конфиденциальности Viber.
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"Можно попросить ключи для дешифровки у пользователя, но мы их, как компания, не видим и не храним. Даже когда к нам приходят спецслужбы, ответ не меняется", – сказал он, пояснив, что, все, что может дать компания, это данные о том, когда и с кем общался пользователь.
Компания Viber не сможет выполнить требование ФСБ РФ о передаче ключей для дешифровки переписки, поскольку у компании их просто нет. Об этом заявил операционный директор Viber Майкл Шмилов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
"В большинстве стран мира взаимодействие с властями нужно для того, чтобы помочь пользователям разыскать спамеров, задержать злоумышленников, которые используют подобные нашей платформы для нелегальной активности и т.д. Работать с ними для нас обязательно. Но есть вещи, которые мы никогда не будем делать", – подчеркнул Шмилов.
К ним относится и передача ключей шифрования. Как пояснил Шмилов, "нельзя дать то, чего нет".
Как отмечается, начиная с версии Viber 6.0, которая появилась в апреле 2016 года все основные функции мессенджера (звонки, личные и групповые сообщения) защищены с помощью сквозного шифрования, при котором ключи от переписки хранятся только на устройствах клиентов, и никто, даже сама компания-разработчик, не имеет доступа к ним, говорится в политике конфиденциальности Viber.
Читайте также: В России хотят запретить популярные мессенджеры
"Можно попросить ключи для дешифровки у пользователя, но мы их, как компания, не видим и не храним. Даже когда к нам приходят спецслужбы, ответ не меняется", – сказал он, пояснив, что, все, что может дать компания, это данные о том, когда и с кем общался пользователь.
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