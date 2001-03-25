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Раздел: Технологии  
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Представлен клон iPhone X от Sharp

Представлен клон iPhone X от SharpГаджет Aquos S3 получил характерный "вырез" вверху экрана.

Компания представила двойника iPhone X - смартфон Aquos S3, который позиционируется производителем, как самый компактный гаджет с шестидюймовым дисплеем. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Разрешение экрана смартфона составляет 2160×1080 точек. Вверху расположен "вырез", куда встроены сенсоры.

Новинка оснащена двойной камерой с разрешением 12+13 Мп и 16-мегапиксельной селфи-камерой.

В основу устройства положен процессор Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Емкость аккумулятора составляет 3200 мАч. Также устройство поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0. В качестве ОС установлена Android 8.0 с фирменной оболочкой Smile UX.

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Стоимость новинки составляет около 330 евро.

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 Теги: iPhone X, Sharp, видео

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Сегодня, 10:21 » Автор: Богдан Процив
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