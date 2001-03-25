Раздел: Технологии
Штрафы за спам: в Украине предложили штрафовать на колоссальную сумму
Согласно предложению, штрафы могут доходить до грандиозных сумм.
Народные депутаты Украины предложили внести изменения в законодательство страны с тем, чтобы ужесточить наказание за умышленную рассылку спама. Об этом говорится в сравнительной таблице к проекту закона. Он уже направлен в ВР.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Технот.
Предлагается собственно определение спама и размер штрафа за него. Умышленное распространение подобной информации предлагают наказывать штрафом от 500 до 1000 прожиточных минимумов (1700 грн на одного человека по состоянию на начало 2018 года) — то есть от 850 тыс. грн до 1,7 млн грн. Такая же кара «светит» за организацию или содействие рассылки спама.
А вот умышленная рассылка спама без предварительного согласия получателей, которая привела прекращению работы компьютеров, «потянет» на 500 до 1000 минимальных зарплат (3723 грн с 1 января 2018 года). Это уже от 1,86 млн грн до 3,7 млн грн. Также могут ограничить свободу до 3 лет.
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Тем, кто рассылает спам предложено в течение 3 месяцев после вступления в силу этого закона сообщить получателям о подписке на рассылку или же дать возможность отказаться от неё.
Народные депутаты Украины предложили внести изменения в законодательство страны с тем, чтобы ужесточить наказание за умышленную рассылку спама. Об этом говорится в сравнительной таблице к проекту закона. Он уже направлен в ВР.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Технот.
Предлагается собственно определение спама и размер штрафа за него. Умышленное распространение подобной информации предлагают наказывать штрафом от 500 до 1000 прожиточных минимумов (1700 грн на одного человека по состоянию на начало 2018 года) — то есть от 850 тыс. грн до 1,7 млн грн. Такая же кара «светит» за организацию или содействие рассылки спама.
А вот умышленная рассылка спама без предварительного согласия получателей, которая привела прекращению работы компьютеров, «потянет» на 500 до 1000 минимальных зарплат (3723 грн с 1 января 2018 года). Это уже от 1,86 млн грн до 3,7 млн грн. Также могут ограничить свободу до 3 лет.
Читайте также: Украинцев будут штрафовать за брошенный фантик в лесу
Тем, кто рассылает спам предложено в течение 3 месяцев после вступления в силу этого закона сообщить получателям о подписке на рассылку или же дать возможность отказаться от неё.
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