Microsoft планирует бесплатно раздавать игры

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21 января Microsoft планирует провести конференцию, на которой расскажет больше про игры для Windows 10.

Корпорация Microsoft сообщила о том, что планирует привлекать больше независимых разработчиков к созданию игр для будущей игровой консоли Xbox One. Как говорит один из представителей компании, новая платформа будет широко поддерживать разработчиков инди-игр, благодаря чему позволит владельцам консоли играть в игры бесплатно.