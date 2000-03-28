Раздел: Технологии
Microsoft планирует бесплатно раздавать игры
Компания Microsoft намерена добавить на Xbox Game Pass новые известные серии игр.
Сотрудники компании Microsoft обновили список игр, которые пользователи смогут скачать с Xbox Game Pass. Стало известно, что корпорация планирует бесплатно раздавать игры по подписке, то есть, получить их смогут все подписчики указанного сервиса.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.ru.
Перечень новых игр, которые будут доступны для скачивания геймерам, появился на сайте Xbox. Этот сервер презентовали около года назад, а создатели поставили себе цель – сделать неограниченный доступ к большому количеству игр на Xbox 360 и Xbox One.
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Компания Microsoft намерена добавить на Xbox Game Pass новые известные серии игр. Подписчикам обойдется пользование сервисом в 599 рублей/месяц. Геймеры могут получить доступ к таким тайтлам: Robocraft Infinity, theHunter: Call of the Wild, ClusterTruck, Cities: Skylines и Sacred Citadel.
Сотрудники компании Microsoft обновили список игр, которые пользователи смогут скачать с Xbox Game Pass. Стало известно, что корпорация планирует бесплатно раздавать игры по подписке, то есть, получить их смогут все подписчики указанного сервиса.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.ru.
Перечень новых игр, которые будут доступны для скачивания геймерам, появился на сайте Xbox. Этот сервер презентовали около года назад, а создатели поставили себе цель – сделать неограниченный доступ к большому количеству игр на Xbox 360 и Xbox One.
Читайте также: Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel предлагают совершенно бесплатно
Компания Microsoft намерена добавить на Xbox Game Pass новые известные серии игр. Подписчикам обойдется пользование сервисом в 599 рублей/месяц. Геймеры могут получить доступ к таким тайтлам: Robocraft Infinity, theHunter: Call of the Wild, ClusterTruck, Cities: Skylines и Sacred Citadel.
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