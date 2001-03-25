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Раздел: Технологии  
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Новый смартфон Huawei получил 512 ГБ памяти

Новый смартфон Huawei получил 512 ГБ памятиВ дополнение к 512 ГБ памяти, телефон имеет два считывателя отпечатков пальцев.

На презентации в Париже компания Huawei представила роскошный смартфон Porsche Design Mate RS с 512 ГБ памяти.

Гаджет получил тройную основную камеру, как в модели Huawei P20 Pro, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

По словам журналистов, модель Porsche Design Mate RS "представляет собой смесь между новыми P20 Pro с тройными задними камерами и Galaxy Note 9 (без выреза, огромным изогнутым экраном)".

В дополнение к 512 ГБ памяти, телефон имеет два считывателя отпечатков пальцев: один на задней панели и один встроенный под 6-дюймовым OLED-экраном. Вероятно, владелец сможет использовать двойные сканеры отпечатков пальцев для переключения профилей. Это второй телефон от крупного производителя со встроенным в экран сканером отпечатков после смартфона от Vivo.

Huawei Mate RS Porsche Design оснащается 6-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением QHD и соотношением сторон 18:9. Гаджет выпускается в черном и красном цвете, впервые в истории серии Mate.

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В Европе Porsche Design Mate RS поступит в продажу 12 апреля в двух вариантах: с хранилищем на 256 ГБ за $ 2 109 и на 512 ГБ за $2607. Оба телефона имеют 6 ГБ оперативной памяти, процессор Kirin 970 с поддержкой технологий искусственного интеллекта и батарею на 4 000 мАч.
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 Теги: Huawei, смартфон

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Сегодня, 10:24 » Автор: Богдан Процив
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