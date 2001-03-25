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Раздел: Технологии  
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Часы Apple Watch станут больше

Часы Apple Watch станут большеВ экране часов может быть использована новая технология Apple.

Новые модели Apple Watch получат больший дисплей, улучшенный мониторинг работоспособности и увеличенное время автономной работы.

Презентация устройств ожидается в третьем квартале 2018 года, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

По мнению Мин-Чи Куо, Apple увеличит размер экрана Watch 4 на целых 15%. Текущая линейка включает стандартные размеры 38 мм и 42 мм, поэтому увеличение размера этой экрана приведет к увеличению размеров до 44 мм и 48 мм соответственно.

Возможно, что новый форм-фактор включает в себя более тонкие рамки, что позволит увидеть, что Apple Watch Series 4 отличается большим дисплеем, не делая общий продукт более крупным. Однако, в докладе упоминается большая емкость аккумулятора, которая предполагает, что Apple все же увеличит сами часы.

Интересно, что в экране часов может быть использована новая технология Apple. Технологический гигант вкладывает значительные средства в разработку экранов MicroLED следующего поколения. По уверениям источников, в конце 2017 года инженерам удалось создать полностью функциональные экраны MicroLED для будущих часов Apple.

Предполагается, что внутри часов также будет больше датчиков, помимо монитора сердечного ритма. Это согласуется с миссией Apple по превращению Apple Watch в миниатюрную лабораторию по слежению за здоровьем.

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Аналитик Мин-Чи Куо полагает, что сочетание "более модного дизайна", добавление новых датчиков, помимо мониторинга сердечного ритма, и снижение цен на более старые модели приведут к росту продаж Apple Watch. Apple будет продавать около 22-24 миллионов единиц Apple Watch в 2018 году, что на 30% больше, чем в прошлом году. В долгосрочной перспективе Куо ожидает, что продажи часов достигнут 50 миллионов единиц в год.
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 Теги: Apple Watch

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Сегодня, 11:50 » Автор: Богдан Процив
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