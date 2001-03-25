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Раздел: Технологии  
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Инженеры создали дешевого робота для лабораторий

Инженеры создали дешевого робота для лабораторийНового робота можно разместить на лабораторном столе.

Американский стартап Opentrones разработал робота-пипетку OT-2. Новая разработка существенно дешевле и компактнее, чем другие подобные устройства.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Его предшественники в лаборатории занимают много места, а их стоимость может составлять десятки тысяч долларов. Поэтому подобного рода разработки не по карману небольшим лабораториям и исследовательским группам.

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Новый OT-2 оснащен съемными пипетками на один или восемь образцов; к нему добавляются более ста протоколов для проведения экспериментов. Исследователи также могут разрабатывать свои протоколы и добавлять их в систему, а также подключить дополнительное оборудование.

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 Теги: Инженеры

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Сегодня, 18:27 » Автор: Едгар Букмирза
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