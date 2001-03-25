Раздел: Технологии
Huawei представила дешевый аналог наушников Apple
Более того, эти наушники будут служить дольше.
Компания Huawei создала аналог наушников AirPods Huawei FreeBuds. Внешне они напоминают устройства от Apple, но FreeBuds работают намного дольше и стоят дешевле.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.
Компания Huawei продолжает удивлять поклонников своей продукции. Недавно разработчики презентовали смартфон Huawei P20, камеру которого уже признали лучшей на рынке, а теперь компания показала миру аналог AirPods.
Наушники под названием Huawei FreeBuds имеют современный дизайн и выпускаются в двух цветах: черном и белом. Главное отличие продукции Huawei от Apple – время работы.
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FreeBuds демонстрируют рекордные показатели, работая на 10 часов дольше, чем AirPods. Наушники поставляются в специальном кейсе, держатся в нем они за счет магнитов. Также FreeBuds имеют лучшую шумоизоляцию, чем AirPods, за счет дизайна и силиконовых накладок.
Приобрести FreeBuds можно за 160 евро, на 20 евро дешевле продукции от Apple.
Компания Huawei создала аналог наушников AirPods Huawei FreeBuds. Внешне они напоминают устройства от Apple, но FreeBuds работают намного дольше и стоят дешевле.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.
Компания Huawei продолжает удивлять поклонников своей продукции. Недавно разработчики презентовали смартфон Huawei P20, камеру которого уже признали лучшей на рынке, а теперь компания показала миру аналог AirPods.
Наушники под названием Huawei FreeBuds имеют современный дизайн и выпускаются в двух цветах: черном и белом. Главное отличие продукции Huawei от Apple – время работы.
Читайте также: Как у Apple: появились видео флагмана от Huawei
FreeBuds демонстрируют рекордные показатели, работая на 10 часов дольше, чем AirPods. Наушники поставляются в специальном кейсе, держатся в нем они за счет магнитов. Также FreeBuds имеют лучшую шумоизоляцию, чем AirPods, за счет дизайна и силиконовых накладок.
Приобрести FreeBuds можно за 160 евро, на 20 евро дешевле продукции от Apple.
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