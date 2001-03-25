Раздел: Технологии
Известный мужской журнал удалил свою страницу в Facebook
Скандал вокруг Facebook продолжается.
Журнал Плейбой удалил свою страницу в Facebook в связи с утечкой личных данных пользователей социальной сети.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.
Последние новости о возможной утечке данных пользователей с Facebook побудили Playboy приостановить свою деятельность в соцсети.
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Есть более 25 млн поклонников, которые участвуют в жизни Playboy через наши различные страницы Facebook, и мы не хотим быть соучастниками в отношении описанной практики, – отметили в пресс-службе журнала.
Журнал Плейбой удалил свою страницу в Facebook в связи с утечкой личных данных пользователей социальной сети.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.
Последние новости о возможной утечке данных пользователей с Facebook побудили Playboy приостановить свою деятельность в соцсети.
Читайте также: Маск удалил аккауны Tesla и SpaceX из Facebook
Есть более 25 млн поклонников, которые участвуют в жизни Playboy через наши различные страницы Facebook, и мы не хотим быть соучастниками в отношении описанной практики, – отметили в пресс-службе журнала.
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