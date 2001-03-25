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Раздел: Технологии  
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Известный мужской журнал удалил свою страницу в Facebook

Известный мужской журнал удалил свою страницу в FacebookСкандал вокруг Facebook продолжается.

Журнал Плейбой удалил свою страницу в Facebook в связи с утечкой личных данных пользователей социальной сети.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.

Последние новости о возможной утечке данных пользователей с Facebook побудили Playboy приостановить свою деятельность в соцсети.

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Есть более 25 млн поклонников, которые участвуют в жизни Playboy через наши различные страницы Facebook, и мы не хотим быть соучастниками в отношении описанной практики, – отметили в пресс-службе журнала.
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 Теги: Facebook, журнал, Скандал

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Сегодня, 21:59 » Автор: Едгар Букмирза
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