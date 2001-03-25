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Раздел: Технологии  
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В работе Telegram произошел масштабный сбой

В работе Telegram произошел масштабный сбойПрограмма не работала в более чем 10 странах мира.

Масштабный сбой в работе Telegram произошел в четверг, 29 марта, по всему миру. Как сообщают СМИ сообщают мессенджер перестал работать примерно в 11:00 по киевскому времени.

Не смогли воспользоваться Телеграммом в Украине России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украине, Казахстане, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Также сообщается о нарушении работы мессенджера в ряде других стран: США, Таиланде, Малайзии, Индии, Бразилии и других.

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Около 57 процентов пользователей не могут подключится к мессенджеру, чуть больше 40 процентов сообщают о невозможности отправить сообщение.
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 Теги: Telegram, сбой

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Сегодня, 12:06 » Автор: Богдан Процив
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