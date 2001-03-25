Раздел: Технологии
В ближайшие дни в Украине запустят 4G
Vodafone Ukraine собирается запустить 4G в диапазоне 2,6 ГГц в 28 городах.
Компания Vodafone Ukraine обещает запустить технологии мобильной связи четвертого поколения (4G) в ближайшие несколько дней. Об этом сообщила СЕО компании Ольга Устнинова на пресс-конференции в четверг, 29 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"До конца дня мы планируем получить счета (от Украинского государственного центра радиочастот) и оплатить их. Тогда мы запустим 4G в пятницу. Если не успеем, тогда уже понедельник", - отметила она.
Компания запустит 4G в диапазоне 2,6 ГГц в 28 городах.
По данным Vodafon, более 43% смартфонов в ее сети готовы в 4G, а всего в сети оператора более 50% абонентов пользуются смартфонами.
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Другие операторы, в частности lifecell и Киевстар также ожидают получения необходимых разрешений в ближайшее время и готовы к запуску 4G.
Компания Vodafone Ukraine обещает запустить технологии мобильной связи четвертого поколения (4G) в ближайшие несколько дней. Об этом сообщила СЕО компании Ольга Устнинова на пресс-конференции в четверг, 29 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"До конца дня мы планируем получить счета (от Украинского государственного центра радиочастот) и оплатить их. Тогда мы запустим 4G в пятницу. Если не успеем, тогда уже понедельник", - отметила она.
Компания запустит 4G в диапазоне 2,6 ГГц в 28 городах.
По данным Vodafon, более 43% смартфонов в ее сети готовы в 4G, а всего в сети оператора более 50% абонентов пользуются смартфонами.
Читайте также: Появилась информация о будущем смартфоне Samsung Galaxy Note 9
Другие операторы, в частности lifecell и Киевстар также ожидают получения необходимых разрешений в ближайшее время и готовы к запуску 4G.
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