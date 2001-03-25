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Раздел: Технологии  
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В Украине летом начнут отключать аналоговое телевидение

В Украине летом начнут отключать аналоговое телевидениеРанее предполагалось, что использование аналоговой технологии телерадиовещания в Украине будет остановлено 30 июня 2017 года.

Кабинет министров на своего сегодняшнем заседании, 29 марта, принял решение о поэтапном отключении аналогового телевизионного вещания с 1 июля 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте правительства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Соответствующим постановлением Кабмина продлен срок использования радиотехнологии "Аналоговое телевещание" путем внесения изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины, утвержденного постановлением правительства от 9 июня 2006 года, с целью недопущения нарушения прав граждан на свободный доступ к информации", — говорится в сообщении.

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Как отмечается, принятие этого решения обеспечит непрерывность телерадиовещания на всей территории Украины и конституционное право граждан на беспрепятственное получение информации.
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 Теги: аналоговое ТВ, отключение

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Сегодня, 16:37 » Автор: Богдан Процив
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