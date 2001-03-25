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Раздел: Технологии  
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Мошенники заработали на сбое Telegram огромную сумму

Мошенники заработали на сбое Telegram огромную суммуАкция была хорошо спланирована.

Утром 29 марта произошел сбой в Telegram, как пояснил Павел Дуров, из-за отключения электроэнергии в одном из кластеров дата-центра в Амстердаме. За три часа неполадок мошенники смогли, выдавая себя за создателя мессенджера, заработать на пользователях около $60000.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.ru.

Злоумышленники, воспользовавшись созданным 26 марта фейковым аккаунтом в Twitter, схожим с профилем Дурова, пообещали компенсацию за сбой. При переходе на указанный якобы основателем Telegram сайт предлагалось отправить по зашифрованному в QR-коде адресу 0,5-5 ETH и получить вознаграждение.

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Расследование, проведенное компанией по борьбе с киберпреступностью Group-IB, показало, что акция была хорошо спланирована, так как аферисты для большей эффективности организовали разгон поста ботами и быстро отреагировали на сбой программы, как будто были готовы «накручивать» ажиотаж. При неполадках в Telegram хакеры смогли заработать на доверчивых пользователях примерно $60000.
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 Теги: Мошенники, Telegram

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Сегодня, 19:35 » Автор: Едгар Букмирза
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